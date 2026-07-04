Nove cipele često izgledaju savršeno u prodavnici, ali već nakon prvog nošenja mogu da izazovu neprijatne i bolne žuljeve na petama. Mnogi tada pokušavaju da ih „razgaze“ na brzinu ili jednostavno trpe nelagodnost, nadajući se da će problem sam nestati.

Međutim, prodavci obuće i stručnjaci za negu stopala ističu da je mnogo bolje sprečiti problem nego kasnije lečiti žuljeve.

Zašto nove cipele žuljaju

Bol i nelagodnost ne znače uvek da ste izabrali pogrešan broj obuće.

Tokom hodanja, peta se prirodno pomera unutar cipele, što stvara trenje između kože i tvrdog materijala. Upravo to trenje dovodi do pojave žuljeva.

Ovaj problem je posebno izražen kod novih kožnih cipela, jer je materijal u početku čvrst i potrebno mu je vreme da omekša i prilagodi se obliku stopala.

Razgazite obuću pre prvog izlaska

Pre nego što nove cipele obujete za posao, proslavu ili dužu šetnju, preporučuje se postepeno razgaživanje kod kuće.

Nosite ih 20 do 30 minuta dnevno tokom nekoliko dana kako bi se materijal prilagodio vašem stopalu.

Ako je zadnji deo cipele previše tvrd, može se pažljivo omekšati rukama, ali bez preteranog savijanja kako se obuća ne bi oštetila.

Zaštitite pete pre nego što izađete

Da biste dodatno smanjili rizik od žuljeva, možete koristiti jednostavne zaštitne proizvode:

tanak sloj vazelina za smanjenje trenja

zaštitne stikove ili olovke protiv trenja

silikonske gel jastučiće za petu

unutrašnje trake koje sprečavaju klizanje stopala

Ako su cipele malo šire, silikonski umetci ili poluulošci mogu pomoći da stopalo ostane stabilno i da se smanji pomeranje tokom hodanja.

Čarape mogu da naprave veliku razliku

Čak i ako planirate da cipele nosite bez čarapa, tokom razgaživanja kod kuće korisno je nositi tanke pamučne čarape.

One smanjuju trenje i pomažu da na vreme osetite pritisak na kritičnim mestima, pre nego što obuća postane neprijatna za nošenje.

Pametne navike pri kupovini obuće

Stručnjaci savetuju da novu obuću kupujete u večernjim satima, kada su stopala prirodno blago otečena nakon celodnevnog kretanja. Tako ćete lakše izabrati odgovarajuću veličinu.

Ako vas cipele već pri probanju žuljaju ili stvaraju pritisak, to je jasan znak da problem neće nestati sam od sebe.

Postepeno razgaživanje i preventiva uvek su bolji izbor od kasnijeg lečenja bolnih žuljeva – i mogu vam sačuvati omiljeni par obuće.