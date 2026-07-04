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Gotovo za tren, a nema neprijatnih mirisa po stanu: Iskusni kuvari samo na ovaj način dinstaju luk
Šećer ne služi da jelo bude slatko, već da pojača prirodnu aromu luka i doprinese bržem razvijanju blage karamelizacije
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