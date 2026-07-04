Iako za takve tvrdnje ne postoje naučni dokazi, mnogi i danas veruju da uredan novčanik simbolizuje red, stabilnost i bolji odnos prema novcu.

Osim toga, pojedini smatraju da način na koji odlažete novčanice može da otkrije i ponešto o vašoj ličnosti.

Ako novac slažete uredno

Ukoliko gotovo uvek poređate novčanice po apoenima, vodite računa da budu ispravljene i uredno okrenute u istom smeru, verovatno ste osoba koja voli red i organizaciju.

Takvi ljudi često planiraju unapred, ne vole iznenađenja i imaju potrebu da stvari drže pod kontrolom. Neretko su odgovorni, savesni i pouzdani, ali im bliski ljudi ponekad zameraju da previše pažnje posvećuju detaljima, dok veće probleme ostavljaju po strani.

Ako samo ubacujete novac u novčanik

Ako vam novčanice stoje zgužvane, zajedno sa starim računima, karticama koje više ne koristite i drugim sitnicama, prema jednom popularnom tumačenju, vi niste osoba kojoj je novac najvažnija životna vrednost.

Veruje se da više cenite ljubav, porodicu, prijateljstvo i zdravlje nego materijalne stvari. Ljudi vas često doživljavaju kao emotivnu, velikodušnu i zaštitnički nastrojenu osobu.

Međutim, prema istim verovanjima, nered u novčaniku ponekad može biti odraz unutrašnjeg haosa ili nagomilanih emocija koje dugo potiskujete. Zbog toga se povremeno zatvarate u sebe i udaljavate od ljudi do kojih vam je stalo, iako to možda nije vaša namera.

Naravno, ovakva tumačenja treba posmatrati kao zanimljiv psihološki ili narodni pogled na svakodnevne navike, a ne kao pravilo koje važi za svakoga. Ipak, mnogi će priznati da se bar u ponekom opisu prepoznaju.