Sirće se godinama smatra jednim od najpraktičnijih sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Uz nisku cenu i jednostavnu upotrebu, često se predstavlja kao zamena za skupa komercijalna sredstva. Ipak, stručnjaci upozoravaju da njegova efikasnost ima jasne granice i da nije univerzalno rešenje za sve probleme u domu.

Kamenac na česmi i tušu – gde sirće pokazuje najbolji efekat

Jedna od najefikasnijih primena sirćeta jeste uklanjanje kamenca. Naslage koje nastaju zbog tvrde vode mogu se omekšati jednostavnim postupkom: krpa ili vata natopljena sirćetom obmota se oko slavine ili tuš ruže i ostavi oko sat vremena.

Nakon toga, kamenac se lako uklanja bez agresivnog ribanja, a površine ostaju čistije i glatkije.

Odvod i neprijatni mirisi – pomoć, ali ne i trajno rešenje

Kombinacija sode bikarbone i sirćeta često se koristi za osvežavanje odvoda. Reakcija peni i pomaže da se razgrade lakše naslage, ali ne uklanja dublje začepljenje u sifonu.

Za jače probleme i dalje je potrebno mehaničko čišćenje ili upotreba alata za odčepljivanje.

Masne površine u kuhinji – sirće uz dodatak deterdženta

Za uklanjanje masnoće sa pločica iznad šporeta, sirće može biti korisno u kombinaciji sa deterdžentom za sudove. Ova mešavina rastvara masni sloj i olakšava čišćenje bez jakih hemikalija.

Nakon prskanja i kratkog delovanja, površinu je dovoljno obrisati vlažnom krpom, a zatim osušiti.

Gde sirće može da napravi štetu

Iako je korisno, sirće nije bezbedno za sve površine. Ne sme se koristiti na:

mermeru i prirodnom kamenu

granitu

drvenim i lakiranim površinama

Kiselina može trajno oštetiti strukturu materijala i ostaviti fleke koje se ne mogu ukloniti.

Važno pravilo: koje sirće koristiti

Za čišćenje je preporučljivo koristiti obično alkoholno belo sirće (oko 9%). Voćna sirćeta, poput jabukovog, nisu pogodna jer mogu ostaviti lepljive tragove i boju na površinama.

Sirće je korisno, jeftino i praktično sredstvo za održavanje higijene u domu, ali samo ako se koristi na pravim mestima i na pravilan način. Najbolje rezultate daje kod kamenca, lakih masnih naslaga i osvežavanja odvoda, dok za ozbiljnije probleme i osetljive materijale treba koristiti specijalizovana sredstva.