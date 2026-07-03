Iako mnogi posežu za skupim osveživačima ili hemijskim sredstvima, postoji jednostavan kućni trik koji može pomoći da kanta duže ostane sveža.

Reč je o običnoj kuhinjskoj soli, namirnici koju gotovo svi imaju u kuhinji. Osim što je nezaobilazan dodatak jelima, so može biti veoma korisna i za održavanje higijene u domu zahvaljujući svojoj sposobnosti da upija vlagu.

Zašto sipati so u kantu za smeće?

Kada se na dno čiste i suve kante pospe tanak sloj kuhinjske soli, ona počinje da upija višak vlage koji nastaje usled curenja tečnosti iz otpada ili oštećenja kese za smeće. Manje vlage znači i sporije razmnožavanje bakterija koje su jedan od glavnih uzroka neprijatnih mirisa.

Ako se kesa pocepa ili procuri, so će upiti deo tečnosti i sprečiti njeno razlivanje po dnu kante. Na taj način čišćenje postaje mnogo jednostavnije, a neprijatni mirisi manje izraženi.

Kako pravilno primeniti ovaj trik?

Postupak je veoma jednostavan. Nakon što operete i potpuno osušite kantu za smeće, pospite tanak sloj obične kuhinjske soli po njenom dnu. Zatim stavite novu kesu kao i obično.

Kada primetite da je so postala vlažna ili se rastopila zbog nakupljene tečnosti, uklonite je i zamenite novom. Najbolje je da to uradite prilikom svake zamene kese ili nakon temeljnog pranja kante.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Iako deluje jednostavno, ovaj kućni trik može značajno da smanji neprijatne mirise i produži osećaj svežine u kuhinji. Posebno je koristan tokom leta, kada visoke temperature ubrzavaju kvarenje ostataka hrane i razvoj bakterija.

Pored toga, manje vlage na dnu kante znači i manje tvrdokornih naslaga koje se kasnije teško uklanjaju.

Gde još možete koristiti kuhinjsku so?

Kuhinjska so može biti korisna i na drugim mestima u domaćinstvu. Mnogi je koriste za upijanje vlage i ublažavanje neprijatnih mirisa u obući, dok se u pojedinim spoljnim toaletima koristi kao pomoćno sredstvo za smanjenje neprijatnih mirisa.

Ipak, važno je naglasiti da so nije zamena za redovno održavanje higijene. Ona može pomoći da se mirisi privremeno ublaže i da kanta ostane urednija između dva pranja, ali je redovno čišćenje i dalje najbolji način da sprečite razvoj bakterija i neprijatnih mirisa.