Iako ovakva tumačenja nisu naučno potvrđena i predstavljaju deo astroloških verovanja, mnogi sa radoznalošću proveravaju gde se njihov znak nalazi na različitim listama.

Prema popularnim astrološkim tumačenjima, pojedine žene zrače posebnom harizmom, snažnom energijom i emocijama koje ostavljaju upečatljiv utisak na partnere. Evo kako izgleda rang-lista.

1. Škorpija

Na samom vrhu nalazi se Škorpija. Žene rođene u ovom znaku važe za izuzetno strastvene, intenzivne i misteriozne. U ljubavi se potpuno posvećuju partneru i retko ostavljaju bilo koga ravnodušnim.

2. Lav

Lavice su samouverene, harizmatične i vole da budu u centru pažnje. Njihova energija, sigurnost i velikodušnost često ih čine veoma privlačnim partnerkama.

3. Ovan

Žene rođene u znaku Ovna poznate su po hrabrosti, odlučnosti i velikoj energiji. U vezama unose uzbuđenje i spontane trenutke, zbog čega sa njima gotovo nikada nije dosadno.

4. Bik

Bikovi su simbol senzualnosti i uživanja. U emotivnim odnosima cene nežnost, dodire i stabilnost, a partnerima pružaju osećaj sigurnosti i odanosti.

5. Ribe

Ribe su romantične, maštovite i veoma emotivne. Njihova nežnost i sposobnost da razumeju partnera često predstavljaju njihov najveći adut.

6. Strelac

Žene Strelčevi vole avanture, putovanja i nova iskustva. Njihov vedar duh i spontana priroda čine veze uzbudljivim i nepredvidivim.

7. Vaga

Vage teže harmoniji i lepim odnosima. Poznate su po šarmu, diplomatiji i želji da partnerstvo bude ispunjeno razumevanjem i ravnotežom.

8. Jarac

Jarčevi su ozbiljni, odgovorni i pouzdani. Ljubavne odnose grade polako, ali kada nekome poklone poverenje, ostaju verni i posvećeni.

9. Devica

Device obraćaju pažnju na detalje i uvek žele da odnos funkcioniše što bolje. Partnerima često pokazuju ljubav kroz brigu i praktična dela.

10. Rak

Rakovi su među najemotivnijim znakovima Zodijaka. Porodica, sigurnost i bliskost predstavljaju im najvažnije vrednosti u ljubavi.

11. Vodolija

Vodolije vole slobodu i originalnost. U vezama često imaju nekonvencionalan pristup i cene partnera koji poštuje njihovu nezavisnost.

12. Blizanci

Na poslednjem mestu ove liste nalaze se Blizanci. Iako su komunikativni, duhoviti i puni energije, astrolozi smatraju da njihova promenljiva priroda može otežati stvaranje stabilnih ljubavnih odnosa.

Naravno, astrolozi podsećaju da ovakve rang-liste predstavljaju zabavna tumačenja i da uspeh svake veze zavisi od karaktera, međusobnog poštovanja, komunikacije i spremnosti partnera da grade kvalitetan odnos.