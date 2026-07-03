Sok završava po kuhinjskom pultu, daska za sečenje bude potpuno mokra, a komadi često ispadnu nejednake veličine. Ipak, postoji jednostavan trik koji je poslednjih godina postao pravi hit na internetu i omogućava da lubenicu isečete brzo, uredno i gotovo bez nereda.

Ova metoda posebno je praktična kada pripremate voće za goste, decu ili želite da lubenicu poslužite u činiji kao osvežavajuću letnju užinu.

Kako najlakše iseći lubenicu na kocke?

Prvi korak je da lubenicu presečete na četiri jednaka dela. Jednu četvrtinu zatim položite na dasku za sečenje tako da kora bude okrenuta nadole i da plod bude stabilan tokom rada.

Oštrim nožem napravite više uspravnih rezova kroz meso lubenice, ali pazite da ne presečete koru. Nakon toga napravite poprečne rezove, čime ćete dobiti mrežu koja određuje veličinu kocki.

Na kraju uzmite tanak i fleksibilan nož, najbolje nož za filetiranje, i pažljivo prođite između kore i mesa lubenice. Na taj način sve kocke će se odvojiti od kore u jednom potezu.

Zašto je ovaj trik toliko popularan?

Najveća prednost ove metode jeste što nema mnogo nereda. Pošto se najveći deo sečenja obavlja dok je meso još u kori, sok se mnogo manje razliva po radnoj površini.

Kada završite poslednji rez, dovoljno je da okrenete koru iznad činije i uredno isečene kocke će same ispasti.

Osim što štedi vreme, ovaj način sečenja olakšava serviranje i posebno je praktičan za letnje zabave, roštilje i porodična okupljanja.

Kako izabrati dobru lubenicu?

Da bi rezultat bio što bolji, važno je izabrati zrelu lubenicu. Stručnjaci savetuju da obratite pažnju na žutu mrlju na kori, koja pokazuje da je plod dovoljno dugo sazrevao na zemlji. Takođe, zrela lubenica ima mat koru i pri kuckanju proizvodi dubok, šupalj zvuk.

Kada se pravilno iseče, lubenica je mnogo lakša za posluživanje, a uredne kocke idealne su za voćne salate, deserte ili jednostavno posluženje tokom toplih letnjih dana.