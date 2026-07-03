Feng šui stručnjaci kažu da od načina na koji nam je uređen dom zavise i mnoge druge stvari u našem životu – od zdravlja, preko ljubavi, do uspeha u poslu. Stručnjak za feng šui Sandra Drinčić otkrila je na koje stvari treba obratiti pažnju prilikom uređenja doma.

"Danas stvaramo sutrašnjeg sebe – ne možemo da živimo u prošlosti, da čuvamo stvari i poklone koje dugo nismo koristili. Stare, prošle stvari nas vežu za prošlost i ne daju da dođu novi tokovi. Imala sam juče primer na radionici, gledam u nacrt dvorišta i nekretnine, imali su neki foto-tapet, prelepo dvorište, ja kažem zašto ne stavite lepu fasadnu oblogu ili boju, rasvetu na dva metra, između neku elegantnu kugla zimzelen, da bude otmeno. Kaže mi supruga njegova ’a zašto’? Ja kažem zato što tako stvarate prosperitet. Ono što oko vidi, to um misli, a telo stvara. Hajde onda da vidimo da to bude lepo i otmeno. Minimalizam, pustimo da prostor diše, nema puno natrpanog nameštaja, nema previsokog nameštaja, osim garderobera, zato što to daje glavobolje, tegobe, otežanja, hajde da raščistimo prostor, da to bude svedeno", rekla je ona za TV Prva.

Istakla je i da nije dobro da kuća ima pad iza.

"Kada kuća privatna ima pad iza, daje dve stvari – problem sa leđima, čak nekad operacije, drugo je otac ne razgovara sa sinom, a tek onda treće, najblaža je nesigurnost i nestabilnost te porodice. Kada poslovni objekat ima pad iza, nekomunikacija je među muškim članovima kolektiva i mnoge tegobe su izazvane tim padom iza".

Kada je reč o enterijeru, Drinčićeva ističe da ne treba u kući držati slike pokojnika, ništa špicasto, oštro... A evo na šta treba obratiti pažnju u svakoj prostoriji pojedinačno.

"Podrum su nerešena pitanja iz prošlosti. Podrum čuva tajne našeg detinjstva, odrastanja, tinejdžerskog doba, zato treba uvek da bude sređen. Podrum su i sudske tužbe. Nesređen podrum čuva neku staru porodičnu tajnu. Neke kuće nemaju podrum, ali onda pod mora biti stabilan, ne sme da se razmakne, rupe uvek odvlače finansije. Dnevni boravak je duhovni centar doma, ali i prikaz naših prijatelja, prijateljstava, sloge i odnosa sa komšijama. Kada uđete u dnevni boravak i garnitura je okrenuta tako da je domaćin okrenut leđima uvek su neki problemi, loša komunikacija".

Kada je reč o spavaćoj sobi, ogledalo nikako.

"Spavaća soba je mesto ljubavi, emocija, intime. Televizor može da bude u sobi, ranije se pričalo da ne sme jer su televizori imali odsjaj kao ogledala. Ako plakari imaju ogledala, mora da se stavi mat folija bar po sredini, osoba kada leži ne sme da ima odsjaj svog tela ni u jednom delu frontalne površine zato što to odvodi u bolnicu ili daje neverstvo, mešanje treće osobe. Spavaća soba je jako bitna. Postavite običnu podnu asuru, sušenu trsku. U stara vremena su znali, ali nisu znali da objasne – ", poručila je ona.