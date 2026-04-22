Svi smo se makar jednom našli u situaciji da posle prženja pomislimo kako je najlakše da vrelu mast prospemo u sudoperu i „ispratimo“ toplom vodom i deterdžentom. Međutim, upravo ta navika spada među najčešće uzroke zapušenja odvoda – i to onih najtvrdokornijih.

Zašto mast pravi problem?

Dok je vruća, mast deluje bezazleno jer je tečna. Ali čim uđe u cevi i počne da se hladi, ona se stvrdnjava i lepi za njihove unutrašnje zidove. Vremenom se stvaraju naslage koje sužavaju prolaz i dovode do ozbiljnih začepljenja.

Topla voda i deterdžent ne rešavaju problem – oni mast samo „poguraju“ dalje kroz instalaciju, gde će se opet ohladiti i stvrdnuti.

Osim problema u domaćinstvu, masnoće su veliki izazov i za gradske kanalizacione sisteme, gde mogu izazvati ogromne blokade i ekološke probleme.

Kako pravilno odložiti mast?

Rešenje je jednostavno i ne zahteva mnogo truda:

Ostavite mast da se prohladi

Sipajte je u posudu (teglu ili konzervu) dok je još tečna

Kada se stvrdne, bacite je u smeće

Manje ostatke obrišite papirnim ubrusom pre pranja sudova

Ako imate mogućnost, raspitajte se i o lokalnim opcijama za reciklažu ulja, jer se u nekim sredinama koristi za proizvodnju biogoriva.

Na šta još treba obratiti pažnju?

Pored masti, probleme mogu napraviti i druge namirnice: maslac, kremasti sosovi, mlečni proizvodi, ali i smese od brašna koje u cevima mogu da se pretvore u lepljivu masu.

Suština je jednostavna – ono što se stvrdnjava ili lepi, ne bi trebalo da ide u odvod.

Male promene u svakodnevnim navikama mogu sprečiti skupe kvarove i sačuvati i vaše instalacije i širu kanalizacionu mrežu.