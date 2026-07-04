Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura. Pandur:

• Pope, pope, malo je opasno voziti se noću i to sam pa još i na biciklu!

• Nisam ja nikad sam - odgovori pop - sa mnom se uvek vozi Gospod Bog!

• E kad je tako onda ćeš morati platiti kaznu, zabranjeno je da se dvojica voze na biciklu.



