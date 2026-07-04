Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura. Pandur:
• Pope, pope, malo je opasno voziti se noću i to sam pa još i na biciklu!
• Nisam ja nikad sam - odgovori pop - sa mnom se uvek vozi Gospod Bog!
• E kad je tako onda ćeš morati platiti kaznu, zabranjeno je da se dvojica voze na biciklu.
Zanimljivosti
Vic dana: Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura...
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Horoskop za subotu, 4. jul: Ribe pucaju od energije, Jarac otpočinje tajnu vezu, Škorpiji problem sa žučiPrethodna vest
Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura. Pandur:
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
4min
Umro Aleksa Samčović
5min
UŽIVOIstorijski projekat spasava sever Srbije! Vučić obilazi radove na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja
42min
Ako nemate baštu - nikakav problem! Krompir možete gajiti i na balkonu, treba vam samo jedna vreća
47min
Paradajz, crven, mesnat, miriše na leto, a kada ga presečete, pun soka i ukusa: Deda Rade otkrio šta sipa oko korena
23H
Kraj koji niko nije očekivao! Anastasija potvrdila, a on se oglasio zvaničnim saopštenjem za javnost
13H
Žetva noći terora: Udar od milijardu dolara u Kijevu! Ono što se dogodilo u Ukrajini za jedan dan opisano kao "mini Hirošima"
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!
Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,01
|117,37
|117,72
|USD
|102,16
|102,47
|102,77
|CAD
|72,15
|72,36
|72,58
|AUD
|70,91
|71,12
|71,34
|GBP
|136,63
|137,04
|137,46
|CHF
|127,35
|127,74
|128,12
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)