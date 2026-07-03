Odeća je oprana, ormar uredan, a ipak vas svaki put kada otvorite vrata dočeka neprijatan, ustajao miris. Tokom leta to nije retka pojava. Visoke temperature i povećana vlažnost vazduha lako dopiru i do zatvorenih ormara, posebno ako u njima nema dovoljno cirkulacije vazduha.

Postoji jednostavan trik koji mnogi koriste upravo u letnjim mesecima – običan sirovi pirinač.

Zašto pirinač može da pomogne?

Pirinač ima sposobnost da upije određenu količinu vlage iz okoline. Zbog toga ga mnogi stavljaju u zatvorene prostore, poput ormara, fioka ili kutija za odlaganje garderobe, kako bi smanjili osećaj vlage i ustajalog vazduha.

Iako ne može da reši ozbiljan problem sa vlagom u domu, u manjim zatvorenim prostorima može doprineti prijatnijem mirisu i osećaju svežine.

Kako se koristi?

Potrebna vam je samo čaša ili manja staklena tegla napunjena sirovim pirinčem.

Stavite je na policu ili u ugao ormara gde neće smetati garderobi.

Ako želite da odeća dobije prijatan miris, u pirinač možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja. Najčešće se koriste:

lavanda

limunska trava

kedar

narandža

Pirinač će upiti eterično ulje, pa će se miris postepeno širiti unutrašnjošću ormara.

Kada treba zameniti pirinač?

Ako primetite da je pirinač postao vlažan ili da je miris eteričnog ulja potpuno ispario, vreme je da ga zamenite.

Tokom leta to je obično potrebno uraditi na svakih mesec do dva, u zavisnosti od nivoa vlage u prostoriji.

Kako sprečiti neprijatne mirise u ormaru?

Pored ovog jednostavnog trika, korisno je usvojiti i nekoliko navika koje pomažu da garderoba ostane sveža:

Odeću odlažite tek kada je potpuno suva.

Povremeno ostavite vrata ormara otvorena kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Nemojte pretrpavati police i fioke.

Sezonsku garderobu odlažite u čiste i suve kutije ili vreće.

Čaša pirinča neće zameniti provetravanje niti rešiti problem prekomerne vlage u domu, ali može biti jednostavno i praktično rešenje koje će pomoći da garderoba tokom leta duže zadrži prijatan i svež miris.