Ako su vaše biljke napale biljne vaši, mravi ili gljivice, ne morate odmah posezati za skupim hemijskim preparatima. Rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Običan cimet može postati moćan saveznik u zaštiti cveća i baštenskih biljaka, a pritom je potpuno prirodan.

Ovaj jednostavan trik preporučuje i Anđela Đokić, koja se bavi bio-baštovanstvom i godinama koristi prirodne metode za negu biljaka.

Kako napraviti prirodni sprej od cimeta?

Priprema je veoma jednostavna.

U nekoliko litara mlake vode dodajte dve supene kašike mlevenog cimeta i dobro promešajte kako bi se prah ravnomerno rasporedio. Ostavite rastvor da odstoji nekoliko sati ili preko noći, a zatim ga procedite kroz gazu ili fino sito kako biste uklonili sitne čestice.

Dobijenu tečnost sipajte u bočicu sa raspršivačem.

Kako se koristi?

Prirodnim sprejom poprskajte listove, stabljike i zemlju oko biljke.

Preporučuje se da tretman obavljate rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca, kako biste izbegli oštećenje listova.

Rastvor je dovoljno blag da se može koristiti redovno, a istovremeno pomaže u zaštiti biljaka od brojnih štetočina i gljivičnih oboljenja.

Zašto je cimet dobar za biljke?

Cimet je poznat po svojim prirodnim antimikrobnim i antigljivičnim svojstvima, zbog čega ga mnogi ljubitelji baštovanstva koriste kao pomoć u zaštiti biljaka.

Posebno je koristan tokom toplih letnjih dana, kada se biljne vaši, mravi i druge štetočine najbrže razmnožavaju.

Uz pravilnu negu i redovnu primenu ovog prirodnog rastvora, vaše biljke mogu ostati zdravije, otpornije i bogatije cvetovima tokom cele sezone.