Pravilno zalivanje paradajza i krastavaca tokom letnjih meseci može da napravi ogromnu razliku između slabih biljaka i bašte koja „puca“ od roda. Ako primetite da komšijske leje bujaju dok vaše stagniraju, problem najčešće nije u sreći, već u načinu prihrane.

Umesto skupih hemijskih đubriva, rešenje se često nalazi u jednostavnim sastojcima koje već imate u kuhinji.

Prirodna prihrana za jače biljke i veći rod

Da bi paradajz i krastavci bili bujni, sa jakim listovima i obiljem plodova, važno je redovno i pravilno prihranjivanje.

Jedan od popularnih domaćih recepata zasniva se na kombinaciji kvasca i sode bikarbone, koja pomaže zemljištu da dobije dodatne hranljive materije i poboljša uslove za rast biljaka.

Recept za prirodni rastvor od kvasca i sode bikarbone

Za pripremu ove tečne prihrane potrebno je:

1 kašika suvog kvasca

1 kašika sode bikarbone

1 litar tople vode

Postupak pripreme:

Sve sastojke dobro promešajte i ostavite da odstoje oko dva sata. Nakon toga, smesu razblažite u 10 litara vode i rastvor je spreman za upotrebu.

Kvasac sadrži vitamine B grupe i minerale koji mogu doprineti boljem razvoju biljaka, dok se soda bikarbona često koristi za održavanje čistoće i smanjenje pojave gljivica na biljkama.

Kada zalivati paradajz i krastavce?

Najbolje vreme za primenu ovog rastvora je:

rano ujutru ili

kasno uveče, kada sunce više nije jako

Zalivanje tokom najtoplijeg dela dana se ne preporučuje, jer visoka temperatura može ubrzati isparavanje vode i izazvati stres kod biljaka.

Jednostavan trik za zdraviju i bujniju baštu

Redovna, ali umerena prihrana može značajno doprineti boljem rastu i većem prinosu.

Ovakvi prirodni rastvori predstavljaju jednostavan način da se poboljša kvalitet zemljišta i podrži razvoj biljaka, bez upotrebe agresivnih hemijskih preparata.

Uz pravilnu negu i zalivanje u pravo vreme, paradajz i krastavci mogu dati znatno bogatiji rod tokom letnje sezone.