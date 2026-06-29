Tokom toplijih meseci, visoke temperature i povećana vlažnost vazduha stvaraju idealne uslove za razvoj buđi u zatvorenim prostorijama. Kupatilo je posebno izloženo ovom problemu, jer se nakon tuširanja i korišćenja tople vode u njemu zadržava velika količina pare. Ako prostor nije dobro provetren, vlaga se zadržava na fugama, plafonu i u uglovima, gde se buđ najčešće i pojavljuje.

Stručnjaci upozoravaju da se buđ ne javlja samo tokom zime. Naprotiv, leti kombinacija toplote i vlage može dodatno ubrzati razvoj mikroorganizama, zbog čega je važno voditi računa o ventilaciji i kontroli vlage tokom cele godine.

Pored redovnog provetravanja, određene sobne biljke mogu doprineti prijatnijoj mikroklimi u kupatilu. Iako ne mogu u potpunosti sprečiti pojavu buđi, dobro podnose vlažne uslove i mogu doprineti osećaju svežine u prostoru.

Kako biljke mogu doprineti boljoj mikroklimi?

Biljke ne predstavljaju zamenu za dobru ventilaciju, ali mogu biti koristan dodatak u prostorijama sa povećanom vlagom. Mnoge vrste odlično uspevaju u kupatilima upravo zato što vole topao i vlažan vazduh.

Osim što unose prirodno zelenilo u enterijer, mogu doprineti prijatnijem ambijentu i učiniti prostor vizuelno svežijim.

Monstera

Monstera je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka zahvaljujući velikim dekorativnim listovima. Dobro podnosi vlažan vazduh i više temperature, zbog čega joj kupatilo često odgovara.

Najbolje uspeva na mestu sa dosta indirektne svetlosti, dok direktno sunce treba izbegavati kako listovi ne bi izgubili svoju karakterističnu boju.

Spatifilum (mirni ljiljan)

Spatifilum je odličan izbor za kupatila sa malo prirodnog svetla. Dobro podnosi vlagu, a veoma je jednostavan za održavanje jer jasno pokazuje kada mu je potrebna voda spuštanjem listova.

Pored dekorativnih belih cvetova, često se bira upravo zbog toga što uspeva u uslovima u kojima mnoge druge biljke teško opstaju.

Sanseverija

Sanseverija važi za jednu od najotpornijih sobnih biljaka. Ne zahteva često zalivanje, dobro podnosi visoke temperature i lako se prilagođava različitim uslovima.

Zbog svoje izdržljivosti preporučuje se svima koji žele biljku koja ne zahteva mnogo pažnje, a istovremeno doprinosi lepšem izgledu kupatila.

Bostonska paprat

Bostonska paprat prirodno voli toplo i vlažno okruženje, pa joj kupatilo može predstavljati idealno mesto za rast.

Ipak, kako bi ostala zdrava, preporučuje se da prostor ipak ima mogućnost povremenog provetravanja ili ventilacije, jer ni ovoj biljci ne odgovara potpuno ustajao vazduh.

Biljke nisu zamena za provetravanje

Iako ove biljke odlično uspevaju u vlažnim prostorijama i mogu doprineti prijatnijoj atmosferi, stručnjaci naglašavaju da nisu zamena za redovno provetravanje i uklanjanje viška vlage.

Za sprečavanje pojave buđi i dalje su najvažniji dobra ventilacija, redovno brisanje kondenzacije sa površina i održavanje kupatila suvim koliko god je to moguće.