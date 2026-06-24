Mnogi baštovani se razočaraju kada primete da njihov paradajz obilno cveta, ali da se na biljci formira znatno manje plodova nego što su očekivali. Iako se problem često pripisuje zalivanju, đubrenju ili vremenskim uslovima, uzrok je neretko mnogo jednostavniji – nedovoljno oprašivanje.

Iako je paradajz samooprašujuća biljka, za uspešno formiranje plodova potrebna je određena količina vibracije koja pomaže oslobađanju polena unutar cveta.

Zašto cvetovi otpadaju bez ploda?

Na otvorenom prostoru vetar, pčele, bumbari i drugi insekti prirodno pokreću biljke i omogućavaju prenos polena.

Međutim, kada se paradajz gaji u plastenicima, zimskim baštama ili na terasama i prozorskim daskama, često nedostaju prirodni uslovi za oprašivanje. Zbog toga polen ostaje zarobljen u cvetu, oplodnja izostaje, a cvetovi vremenom otpadaju.

Trik koji koriste profesionalni proizvođači

Stručnjaci ovaj proces nazivaju vibracionim oprašivanjem ili „trilanjem“.

U profesionalnoj proizvodnji paradajza često se koriste bumbari ili posebni uređaji koji stvaraju vibracije i podstiču oslobađanje polena.

Za kućne baštovane rešenje je mnogo jednostavnije – dovoljno je svakodnevno lagano protresti biljku ili njen oslonac.

Najbolje vreme za ovu aktivnost je kasno pre podne, kada su cvetovi potpuno otvoreni i spremni za oprašivanje.

Električna četkica za zube kao pomoćnik u bašti

Jedan od neobičnih, ali efikasnih trikova podrazumeva korišćenje električne četkice za zube.

Postupak je veoma jednostavan:

Prislonite uključenu električnu četkicu uz stabljiku neposredno iznad cvetnog grozda.

Vibracije će se preneti kroz biljku i pomoći oslobađanju polena.

Postupak ponovite kratko na svakom cvetnom grozdu.

Najbolji rezultati postižu se između 10 i 12 časova, kada su uslovi za oprašivanje najpovoljniji.

Jednostavna metoda bez dodatnih pomagala

Ukoliko nemate električnu četkicu za zube, isti efekat možete postići ručno.

Dovoljno je da:

pažljivo uhvatite glavni izdanak ili oslonac biljke,

nekoliko puta blago protresete biljku,

vodite računa da ne savijete ili oštetite stabljiku.

Ova metoda traje svega nekoliko sekundi, a može značajno povećati broj zametnutih plodova.

Kada je oprašivanje najvažnije?

Cvetovi paradajza najčešće su spremni za oplodnju jedan do dva dana nakon otvaranja. Ukoliko se u tom periodu polen ne oslobodi i ne dođe do oprašivanja, cvet može da otpadne bez formiranja ploda.

Zato redovno blago protresanje biljaka tokom perioda cvetanja može napraviti veliku razliku u prinosu i pomoći da bogato cvetanje zaista rezultira obiljem paradajza.