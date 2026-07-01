Neočekivani susret u prvi mah izazvao je paniku među kupačima. Mnogi su, u strahu da je reč o opasnoj morskoj životinji, odmah izašli iz vode. Međutim, kada su shvatili da je u pitanju foka, strah je brzo zamenilo oduševljenje.

Velika foka plivala tik uz kupače

Foka je potpuno mirno prolazila kroz kristalno čisto more, ne pokazujući nikakve znake agresije ili uznemirenosti.

Njena impresivna veličina privukla je pažnju svih prisutnih, pa su brojni turisti odmah izvadili mobilne telefone kako bi zabeležili prizor koji se retko viđa.

Nakon nekoliko elegantnih zarona, životinja je doplivala do stenovitog dela obale, gde se nakratko odmarala.

Prizor koji se ne viđa svaki dan

Svedoci kažu da je susret bio potpuno miran i da je foka delovala radoznalo, ali nije prilazila ljudima niti ih uznemiravala.

Video-snimci ovog neobičnog događaja ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne pozitivne reakcije.

Šta uraditi ako sretnete foku u moru?

Stručnjaci upozoravaju da, iako su foke uglavnom mirne i nisu agresivne prema ljudima, prilikom susreta treba biti oprezan.

Preporučuje se da:

ne prilazite životinji,

ne pokušavate da je dodirnete ili nahranite,

ostavite dovoljno prostora kako bi nastavila svoje prirodno ponašanje,

posmatrate je sa bezbedne udaljenosti.

Na taj način štite se i ljudi i životinje, a ovakvi retki susreti mogu ostati lepo iskustvo za sve prisutne.