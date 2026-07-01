Evo kojih šest zanimljivih činjenica nauka povezuje sa ljudima rođenim u junu.

Optimisti su

Istraživanja su pokazala da ljudi rođeni u julu imaju tendenciju da budu pozitivniji i optimističniji u pogledu života. Evropski koledž za neuropsihofarmakologiju otkrio je da su hipertimični temperamenti (pozitivnija ličnost) „značajno veći kod ljudi rođenih u proleće i leto“ nego kod ljudi rođenih u bilo koje drugo doba godine, izveštava Romper.

Imaju bolje zdravlje

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Kolumbija pregledali su zdravstvene kartone 1,75 miliona pacijenata rođenih između 1900. i 2000. godine i otkrili da ljudi rođeni u julu imaju manji „doživotni rizik od bolesti“ od onih rođenih u drugim mesecima. Iz nepoznatih razloga, deca rođena u julu imaju izvesnu zaštitu od raznih bolesti, uključujući kardiovaskularne i reproduktivne poremećaje, ADHD, manju šansu za dobijanje astme i infekcija uha.

Iznadprosečno su visoki

Studija iz Velike Britanije pokazala je da bebe rođene u julu i junu imaju tendenciju da budu najteže bebe, ali su takođe teže od ljudi rođenih tokom drugih godišnjih doba.

Oni su skloni da budu levoruki

Mala studija sprovedena u Velikoj Britaniji otkrila je znatno veći broj levorukih ljudi rođenih u julu i avgustu. Druga studija sprovedena na Univerzitetu u Oksfordu otkriva da su bebe rođene između marta i jula sklonije da budu levoruke. Ali, u stvari, niko nije sa sigurnošću otkrio zašto.

Oni kontrolišu svoje emocije

Studija sprovedena u Japanu pokazala je da su do 18. meseca života bebe rođene u letnjim mesecima pokazale više „kontrole“, imale bolje sposobnosti emocionalne kontrole. Što znači „sposobnost da dobrovoljno izaberu tok akcije u sukobu i da planiraju budućnost i da otkriju greške“.

Oni brinu o drugima

Iako se empatija ne može toliko pokazati kada su bebe, deca rođena u julu odrastaju u ljude koji razumeju druge. Brinu o drugima i njihovim osećanjima, poštuju činjenicu da nisu svi ljudi isti. Ako ste u nevolji, pomoći će vam, a poseban značaj pridaju brizi o svojim prijateljima, piše Romper.