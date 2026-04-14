Reč je o Sozopolu, jednom od najstarijih bugarskih primorskih gradova – skrivenom dragulju koji nudi mogućnosti za divan i pristupačan odmor.

Zahvaljujući znatno nižim cenama u poređenju sa popularnim evropskim destinacijama, ali i podjednako lepim pejzažima i plažama, sve više turista bira upravo ovu zemlju za letovanje.

Pivo za 2 evra

Stručnjaci za putovanja izdvajaju Bugarsku kao odličnu destinaciju za sve koji žele pristupačan odmor.

Laura Evans-Fisk iz kompanije Eurochange objašnjava da su cene hrane, smeštaja i pića i dalje znatno niže nego u Grčkoj, Španiji ili Italiji.

Na primer, pivo se može popiti za manje od 2 evra, dok obrok košta oko 10 evra.





Gradić bez gužvi

Sozopol se posebno izdvaja kao idealna destinacija za leto, naročito za one koji žele da izbegnu gužve. Ovaj šarmantni obalni grad često se poredi sa Positanom i Cinque Terre na italijanskoj rivijeri.

Stari grad obiluje drvenim kućama i uskim kamenim ulicama koje gledaju na more. Kako je reč o jednom od najstarijih gradova na bugarskoj obali, znatno je mirniji od popularnih letovališta, što ga čini savršenim za opušten i kulturni odmor.

Posetiocima se preporučuje da uživaju u morskim specijalitetima u restoranima na obali, koji su ujedno idealni za posmatranje zalaska sunca.

Peščane plaže i čisto more

Sozopol nije jedina atraktivna lokacija. Mesta poput Sinemoreca i plaže Veleka često se porede sa grčkim ostrvima poput Zakintosa i Kefalonije.

Bugarska obala Crnog mora sve je popularnija jer nudi sve ono što turisti očekuju od mediteranskog odmora – zlatne peščane plaže, tirkizno more, uvale i istorijske gradove. Sinemorec se posebno izdvaja kao skriveni raj, gde se reka Veleka uliva u more, stvarajući jedinstven pejzaž. Posetioci mogu birati između kupanja u slatkoj i slanoj vodi.

Turistima se preporučuju i mesta Tjulenovo i Varvara. Ova stenovita sela nude dramatičan pejzaž sa brojnim pećinama, idealnim za vožnju kajakom, izlete brodom i ronjenje.

Tokom jula, polja u okolini Tjulenova prekrivena su suncokretima, što pruža savršenu priliku za spektakularne fotografije, naročito u vreme zalaska sunca, piše Mirror.