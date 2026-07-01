Na prvi pogled zvuči neobično, ali obična kašika šećera može imati važnu ulogu tokom vrelih letnjih dana. Pojedini stručnjaci savetuju da se u određenim situacijama napravi jednostavan šećerni rastvor koji može pomoći iscrpljenoj pčeli da povrati energiju.

Pčele su među najvažnijim oprašivačima u prirodi, a njihov opstanak direktno utiče na veliki broj biljaka i proizvodnju hrane. Zbog klimatskih promena, upotrebe pesticida i gubitka staništa, njihov broj u mnogim delovima sveta opada, zbog čega stručnjaci godinama upozoravaju na potrebu njihovog očuvanja.

Šećerni rastvor kao hitna pomoć iscrpljenoj pčeli

Britanski prirodnjak i biolog Dejvid Atenboro ranije je govorio o jednostavnom načinu na koji ljudi mogu pomoći pčeli koja je ostala bez energije.

Preporuka je da se pomeša mala količina šećera sa nekoliko kapi vode i ostavi na kašici ili drugoj čistoj površini u blizini iscrpljene pčele. Takav rastvor može joj obezbediti brz izvor energije kako bi uspela da nastavi let i vrati se u košnicu.

Pčele ponekad tokom sakupljanja nektara i polena potroše gotovo sve zalihe energije, posebno tokom visokih temperatura, pa im ovakva pomoć može biti korisna u hitnim situacijama.

Važno je naglasiti da se ovaj savet odnosi na pojedinačne, vidno iscrpljene pčele i ne predstavlja zamenu za očuvanje njihovih prirodnih izvora hrane. Stručnjaci ističu da su cvetnice i raznovrsno bilje i dalje najvažniji za njihov dugoročni opstanak.

Šećer i pranje veša – da li zaista pomaže?

Osim kao pomoć pčelama, šećer se poslednjih godina često pominje i kao kućni trik za očuvanje boje odeće.

Pojedini mediji navode da se garderoba može potopiti u rastvor vode i šećera nekoliko sati pre pranja kako bi boje duže ostale intenzivne. Takođe, postoji tvrdnja da nekoliko kašika šećera dodatih u bubanj mašine zajedno sa deterdžentom može doprineti svežijem izgledu tkanine.

Međutim, za ove tvrdnje ne postoje čvrsti naučni dokazi. Iako se trik često deli na društvenim mrežama i internet portalima, nema pouzdanih istraživanja koja potvrđuju da šećer značajno poboljšava rezultate pranja ili trajno sprečava bledenje odeće.

Za razliku od toga, davanje male količine šećernog rastvora iscrpljenoj pčeli jeste savet koji pojedini stručnjaci preporučuju kao privremenu pomoć u vanrednim situacijama, uz napomenu da je očuvanje prirodnih staništa i sadnja medonosnih biljaka daleko važnija podrška oprašivačima na duže staze.