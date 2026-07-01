Većina ljudi na veš-mašini koristi tek nekoliko osnovnih programa, dok brojni simboli na komandnoj tabli ostaju nepoznanica. Jedan od njih je i simbol leptira, koji je poslednjih dana izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je jedna korisnica priznala da nikada nije saznala čemu služi.

Ispostavilo se da nije jedina – mnogi godinama zanemaruju ovu opciju, iako upravo ona može da produži vek trajanja omiljene garderobe.

Šta zapravo znači simbol leptira?

Ikonica leptira označava program za osetljive tkanine.

Ovaj režim namenjen je pranju materijala kojima je potrebna posebna nega, kao što su:

svila;

saten;

čipka;

til;

zavese;

fini donji veš.

Za razliku od standardnih programa, pranje se odvija na nižoj temperaturi, uz sporije okretanje bubnja i znatno blažu centrifugu. Na taj način smanjuje se habanje tkanine, a odeća duže zadržava oblik, boju i teksturu.

Kada ovaj program nije dobar izbor?

Iako deluje kao najbezbednija opcija, program sa simbolom leptira nije namenjen pranju veoma prljave garderobe.

Pošto koristi nežnije pokrete bubnja i kraći ciklus pranja, tvrdokorne fleke i veće količine prljavštine često neće biti potpuno uklonjene.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se uporne mrlje prethodno tretiraju odgovarajućim sredstvom za uklanjanje fleka, a tek potom odeća pere na programu za osetljive tkanine. Pri tome je važno koristiti preparat koji odgovara vrsti materijala kako ne bi došlo do dodatnog oštećenja.

Jedan mali simbol može da produži vek garderobe

Pravilnim izborom programa ne postiže se samo bolje pranje, već se značajno produžava i trajnost odeće.

Osetljivi materijali mnogo duže zadržavaju svoju formu, boju i kvalitet kada se peru na režimu koji je prilagođen njihovim karakteristikama.

Zato sledeći put, pre nego što uključite veš-mašinu, obratite pažnju na simbole koje možda godinama preskačete. Jedan mali leptir mogao bi da bude razlog zbog kojeg će vaša omiljena garderoba izgledati kao nova mnogo duže.