Ona je u zemlju zakopala običnu metalnu cediljku za testeninu i pretvorila je u praktično mini-kompostište koje gotovo potpuno nestaje iz vidokruga.

Viralni trik iz bašte koji je oduševio internet

Na Instagram profilu @wesandalisontips objavljen je snimak na kojem se vidi kako baštovanka kopa rupu dovoljno veliku da u nju smesti metalnu cediljku. Zatim je puni ostacima hrane i biljaka, nakon čega preko nje stavlja tanjir, kamenčiće i dekoraciju poput vrtnog patuljka, kako bi sve izgledalo uredno i uklopljeno u baštu.

Ovaj jednostavan pristup brzo je postao viralan, a mnogi ljubitelji vrtlarstva su ideju ocenili kao praktično rešenje za reciklažu organskog otpada.

Šta zapravo radi kompost?

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), kompostiranje je prirodan proces razgradnje organskog otpada u hranljivo đubrivo koje poboljšava kvalitet zemljišta i pomaže biljkama da bolje rastu.

Iako ideja sa cediljkom izgleda neuobičajeno, suština je ista kao kod klasičnog kompostiranja – organski materijal se razgrađuje i pretvara u prirodno đubrivo.

Da li su gliste neophodne?

Jedna od glavnih dilema u komentarima bila je da li ovakav sistem može da funkcioniše bez glista, zbog malih otvora na metalnoj cediljki.

Ipak, stručnjaci sa Univerziteta Kornel objašnjavaju da gliste nisu neophodne za proces kompostiranja. One ga mogu ubrzati, ali razgradnju organskog materijala u osnovi obavljaju bakterije i mikroorganizmi.

Kako napraviti kompost u dvorištu

Stručnjaci preporučuju nekoliko osnovnih pravila za uspešno kompostiranje:

izaberite senovito mesto sa dobrom drenažom

kombinujte „zelene“ i „braon“ materijale

povremeno promešajte sadržaj radi kiseonika

održavajte umerenu vlažnost, sličnu isceđenoj sunđerastoj krpi

Nakon nekoliko meseci, kompost postaje taman, rastresit i ima miris sveže zemlje, spreman za upotrebu u bašti ili saksijama.

Zašto je kompostiranje sve popularnije?

Osim što obogaćuje zemljište i pomaže biljkama, kompostiranje smanjuje količinu otpada na deponijama i predstavlja ekološki održivo rešenje za domaćinstva.