Ipak, opštepoznata je činjenica da naši ljudi, gde god da se pojave širom sveta, uvek ostave svoj autentičan i prepoznatljiv trag. Da tradicija, ponos i dobro raspoloženje ne znaju za granice, geografske odrednice niti udaljenost, dokazao je i neverovatan prizor zabeležen ovih dana u sunčanom Tunisu, gde je srpski mentalitet uspeo da baci u senku klasičnu letnju opuštenost.

Srpski turisti još jednom su pokazali da pozitivnu energiju i narodnu baštinu nose sa sobom u koferima gde god da krenu. Naime, na prostranoj peščanoj plaži u poznatom i luksuznom letovalištu Port el Kantui, iznenada su se sa zvučnika začuli prepoznatljivi, brzi taktovi tradicionalnog srpskog kola. Naši ljudi, raspoređeni po ležaljkama pod afričkim suncem, nisu dugo čekali – za svega nekoliko sekundi skočili su na noge, brzo se okupili, uhvatili za ruke i formirali dugačak lanac u vrelom pesku.

Stranci u šoku snimali prizor: "Sve se desilo potpuno spontano"

Kako svedoče sami akteri ovog nesvakidašnjeg događaja koji je ubrzo postao viralan na internetu, cela situacija se odigrala potpuno neočekivano, bez ikakve prethodne organizacije ili najave.

"Ništa nismo planirali, niti nam je tako nešto padalo na pamet kada smo krenuli na plažu. Lokalni animatori ili ugostitelji su nam pustili kolo, nismo ni znali da uopšte imaju tu muziku u sistemu niti da će se to desiti. Bukvalno smo se na brzinu skupili, uhvatili u lanac i zaigrali. Bilo je prelepo i neverovatno zabavno! Svi stranci koji su se zatekli pored nas su u šoku gledali, odmah su izvadili mobilne telefone i počeli da snimaju, a opšta atmosfera na plaži je u sekundi podignuta do usijanja", rekli su za novinsku agenciju RINU srpski turisti koji trenutno borave na odmoru u Tunisu.

Oduševljeni gostoprimstvom i energijom u Port el Kantuiju

Naši građani koji ove godine borave u ovom izuzetno popularnom tuniškom letovalištu ne kriju svoje oduševljenje celokupnim turističkim aranžmanom. Pored toga što su sami uspeli da podignu atmosferu i naprave žurku za pamćenje, oni ističu da su prosto fascinirani samim mestom, čistim morem, uređenim plažama, ali pre svega izuzetnom ljubaznošću lokalnih domaćina u Tunisu. Energija, srdačnost i gostoprimstvo lokalnog stanovništva su ih, kako zaključuju, osvojili već na prvu loptu, zbog čega će se ovoj destinaciji sigurno ponovo vratiti.