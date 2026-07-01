Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) saopšteno je da je novi paket ekonomskih mera najveći do sada. Iz Fonda PIO posebno ističu čak četiri lepe vesti za penzionere: Isplatu jednokratne novčane pomoći, zatim vaučere od 10.000 dinara, popust od 1.000 dinara na račune za struju, kao i niže cene lekova.

Isitiče se da će Fond u okviru tog paketa isplatiti 377,2 miliona evra za pomoć penzionerima.

Jednokratne pomoći:

- Penzioneri koji imaju primanja do 31.092 dinara dobiti 35.000 dinara.

- Penzioneri, čije su penzije između minimalne i prosečne (56.848 dinara), dobiće 27.500 dinara

- Penzioneri koji imaju više od prosečnog iznosa penzije dobiće 20.000 dinara

Iz Fonda ističu da mere nisu samo finansijskog karaktera.

Navodi se da je država obezbedila i vaučere od 10.000 dinara za više od 30.000 penzionera koji imaju do 80.000 dinara da su tu pazuili da zaštite penzionere sa nižim primanjima.

Dodaje da će građanima novi paket mera doneti i niže cene lekova, a penzionerima i popust od 1.000 dinara na račune za struju.

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