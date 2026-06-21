Paprike spadaju među zahtevnije povrtarske kulture jer za dobar prinos traže mnogo toplote, ravnomernu vlagu i dovoljno hranljivih materija. Kada se pravilno neguju, nagrađuju baštovane krupnim, čvrstim i sočnim plodovima. Međutim, jedna od najčešćih grešaka je preterivanje sa đubrivom, koje može da donese potpuno suprotan efekat.

Stručnjaci ističu da je tokom leta najvažnije prilagoditi prihranu fazi razvoja biljke. Paprikama su na početku potrebni hranljivi sastojci za rast, tokom cvetanja podrška za formiranje plodova, a pred sazrevanje veće količine kalijuma i fosfora koji utiču na ukus, boju i kvalitet plodova.

Koliko puta treba prihraniti paprike tokom jula?

Uobičajena praksa je da se paprika tokom jula prihrani tri puta:

Početkom meseca, kada biljka intenzivno raste

Sredinom jula, tokom cvetanja i zametanja plodova

Krajem meseca, kada plodovi počinju da sazrevaju

Isti princip važi i za paprike koje se gaje na otvorenom i u plastenicima, ali količinu đubriva uvek treba prilagoditi stanju biljke i kvalitetu zemljišta.

Prva prihrana: Za snažan rast i razvoj

Na početku sezone paprikama su najpotrebniji azot i fosfor.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa azotom ne treba preterivati. Prevelike količine mogu podstaći razvoj bujne lisne mase, dok će biljka imati manje cvetova i plodova.

Kao organska prihrana mogu se koristiti:

Granulirani živinski stajnjak

Dobro zgoreli stajnjak

Kompostirana organska đubriva

U rastvor se može dodati i manja količina prosejanog drvenog pepela, koji je prirodan izvor kalijuma.

Svež stajnjak ne treba koristiti direktno uz biljke jer može da ošteti koren.

Druga prihrana: Podrška tokom cvetanja

Oko dve nedelje nakon prve prihrane paprikama je potrebna dodatna količina organske materije i mikroelemenata.

Mnogi baštovani tada koriste:

Razblaženu divizmu

Fermentisanu koprivu

Rastvor od koprive priprema se potapanjem biljne mase u vodu, nakon čega se ostavlja da fermentiše. Pre upotrebe obavezno ga treba dodatno razblažiti.

Ovakva prihrana može pomoći biljkama koje deluju iscrpljeno, ali stručnjaci savetuju oprez sa doziranjem.

Treća prihrana: Za krupnije i ukusnije plodove

Kada plodovi počnu da sazrevaju, paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.

Ovi elementi utiču na:

Sazrevanje plodova

Čvrstinu mesa

Intenzivniju boju

Bolji ukus

Može se koristiti mineralno đubrivo namenjeno povrću sa povećanim sadržajem kalijuma, ali isključivo prema preporuci proizvođača.

Pre svake prihrane biljke treba dobro zaliti kako ne bi došlo do oštećenja korena.

Da li je pepeo dobar za paprike?

Drveni pepeo se često koristi kao prirodan izvor kalijuma, ali nije pogodan za svako zemljište.

Pošto povećava pH vrednost, ne preporučuje se za parcele koje su već alkalne.

Važno je koristiti isključivo pepeo od neobrađenog drveta.

Nikako ne treba koristiti pepeo nastao sagorevanjem:

Lakiranog drveta

Iverice

Plastike

Drugih obrađenih materijala

Takvi ostaci mogu sadržati štetne supstance koje dospevaju u zemljište.

Paprike obavezno zalijte pre prihrane

Jedna od najčešćih grešaka jeste dodavanje đubriva na potpuno suvu zemlju.

Koncentrovani hranljivi rastvor tada može izazvati:

Oštećenje korena

Uvenuće biljke

Slabiji rast

Najbolji redosled je:

Zalivanje običnom vodom Dodavanje prihrane Lagano rastresanje zemlje nakon što se površina prosuši

Prihranu je najbolje obavljati rano ujutru ili u večernjim satima.

Kako prepoznati višak azota?

Ako biljka razvija mnogo velikih i tamnozelenih listova, a slabo cveta i daje malo plodova, moguće je da ima previše azota.

U tom slučaju treba:

Prekinuti azotnu prihranu

Koristiti preparate bogatije kalijumom i fosforom

Obezbediti dovoljno sunčeve svetlosti

Žuti listovi nisu uvek znak nedostatka hraniva

Mnogi baštovani odmah posegnu za đubrivom kada primete žute listove, ali uzrok može biti nešto sasvim drugo.

Žućenje lišća može nastati zbog:

Preteranog zalivanja

Loše drenaže

Hladnog zemljišta

Oštećenog korena

Nedostatka magnezijuma

Pojave bolesti i štetočina

Zato je važno prvo utvrditi uzrok problema, pa tek onda dodavati prihranu.

Malč čuva vlagu i štiti koren

Tokom letnjih vrućina malčiranje može značajno pomoći paprikama.

Sloj slame, pokošene trave ili drugog organskog materijala:

Smanjuje isparavanje vode

Štiti zemljište od pregrevanja

Održava ravnomernu vlagu

Malč ipak ne treba naslanjati direktno uz stabljiku jer može podstaći pojavu truleži.

Najčešće greške koje uništavaju rod paprika

Najviše problema nastaje kada se biljke đubre prečesto i u prevelikim količinama.

Posledice mogu biti:

Opadanje cvetova

Deformisani plodovi

Oštećen koren

Nakupljanje soli u zemljištu

Posebno treba izbegavati:

Prihranu tokom najjačeg sunca

Đubrenje suve zemlje

Nerazblažena organska đubriva

Kombinovanje više jakih preparata odjednom

Dodavanje velikih količina azota kada su plodovi već formirani

Pravilna i umerena prihrana tokom jula može napraviti ogromnu razliku i obezbediti zdravije biljke, bogatiji rod i mnogo ukusnije paprike tokom cele sezone.