Paprike spadaju među zahtevnije povrtarske kulture jer za dobar prinos traže mnogo toplote, ravnomernu vlagu i dovoljno hranljivih materija. Kada se pravilno neguju, nagrađuju baštovane krupnim, čvrstim i sočnim plodovima. Međutim, jedna od najčešćih grešaka je preterivanje sa đubrivom, koje može da donese potpuno suprotan efekat.
Stručnjaci ističu da je tokom leta najvažnije prilagoditi prihranu fazi razvoja biljke. Paprikama su na početku potrebni hranljivi sastojci za rast, tokom cvetanja podrška za formiranje plodova, a pred sazrevanje veće količine kalijuma i fosfora koji utiču na ukus, boju i kvalitet plodova.
Koliko puta treba prihraniti paprike tokom jula?
Uobičajena praksa je da se paprika tokom jula prihrani tri puta:
- Početkom meseca, kada biljka intenzivno raste
- Sredinom jula, tokom cvetanja i zametanja plodova
- Krajem meseca, kada plodovi počinju da sazrevaju
Isti princip važi i za paprike koje se gaje na otvorenom i u plastenicima, ali količinu đubriva uvek treba prilagoditi stanju biljke i kvalitetu zemljišta.
Prva prihrana: Za snažan rast i razvoj
Na početku sezone paprikama su najpotrebniji azot i fosfor.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa azotom ne treba preterivati. Prevelike količine mogu podstaći razvoj bujne lisne mase, dok će biljka imati manje cvetova i plodova.
Kao organska prihrana mogu se koristiti:
- Granulirani živinski stajnjak
- Dobro zgoreli stajnjak
- Kompostirana organska đubriva
U rastvor se može dodati i manja količina prosejanog drvenog pepela, koji je prirodan izvor kalijuma.
Svež stajnjak ne treba koristiti direktno uz biljke jer može da ošteti koren.
Druga prihrana: Podrška tokom cvetanja
Oko dve nedelje nakon prve prihrane paprikama je potrebna dodatna količina organske materije i mikroelemenata.
Mnogi baštovani tada koriste:
- Razblaženu divizmu
- Fermentisanu koprivu
Rastvor od koprive priprema se potapanjem biljne mase u vodu, nakon čega se ostavlja da fermentiše. Pre upotrebe obavezno ga treba dodatno razblažiti.
Ovakva prihrana može pomoći biljkama koje deluju iscrpljeno, ali stručnjaci savetuju oprez sa doziranjem.
Treća prihrana: Za krupnije i ukusnije plodove
Kada plodovi počnu da sazrevaju, paprikama su najpotrebniji kalijum i fosfor.
Ovi elementi utiču na:
- Sazrevanje plodova
- Čvrstinu mesa
- Intenzivniju boju
- Bolji ukus
Može se koristiti mineralno đubrivo namenjeno povrću sa povećanim sadržajem kalijuma, ali isključivo prema preporuci proizvođača.
Pre svake prihrane biljke treba dobro zaliti kako ne bi došlo do oštećenja korena.
Da li je pepeo dobar za paprike?
Drveni pepeo se često koristi kao prirodan izvor kalijuma, ali nije pogodan za svako zemljište.
Pošto povećava pH vrednost, ne preporučuje se za parcele koje su već alkalne.
Važno je koristiti isključivo pepeo od neobrađenog drveta.
Nikako ne treba koristiti pepeo nastao sagorevanjem:
- Lakiranog drveta
- Iverice
- Plastike
- Drugih obrađenih materijala
Takvi ostaci mogu sadržati štetne supstance koje dospevaju u zemljište.
Paprike obavezno zalijte pre prihrane
Jedna od najčešćih grešaka jeste dodavanje đubriva na potpuno suvu zemlju.
Koncentrovani hranljivi rastvor tada može izazvati:
- Oštećenje korena
- Uvenuće biljke
- Slabiji rast
Najbolji redosled je:
- Zalivanje običnom vodom
- Dodavanje prihrane
- Lagano rastresanje zemlje nakon što se površina prosuši
Prihranu je najbolje obavljati rano ujutru ili u večernjim satima.
Kako prepoznati višak azota?
Ako biljka razvija mnogo velikih i tamnozelenih listova, a slabo cveta i daje malo plodova, moguće je da ima previše azota.
U tom slučaju treba:
- Prekinuti azotnu prihranu
- Koristiti preparate bogatije kalijumom i fosforom
- Obezbediti dovoljno sunčeve svetlosti
Žuti listovi nisu uvek znak nedostatka hraniva
Mnogi baštovani odmah posegnu za đubrivom kada primete žute listove, ali uzrok može biti nešto sasvim drugo.
Žućenje lišća može nastati zbog:
- Preteranog zalivanja
- Loše drenaže
- Hladnog zemljišta
- Oštećenog korena
- Nedostatka magnezijuma
- Pojave bolesti i štetočina
Zato je važno prvo utvrditi uzrok problema, pa tek onda dodavati prihranu.
Malč čuva vlagu i štiti koren
Tokom letnjih vrućina malčiranje može značajno pomoći paprikama.
Sloj slame, pokošene trave ili drugog organskog materijala:
- Smanjuje isparavanje vode
- Štiti zemljište od pregrevanja
- Održava ravnomernu vlagu
Malč ipak ne treba naslanjati direktno uz stabljiku jer može podstaći pojavu truleži.
Najčešće greške koje uništavaju rod paprika
Najviše problema nastaje kada se biljke đubre prečesto i u prevelikim količinama.
Posledice mogu biti:
- Opadanje cvetova
- Deformisani plodovi
- Oštećen koren
- Nakupljanje soli u zemljištu
Posebno treba izbegavati:
- Prihranu tokom najjačeg sunca
- Đubrenje suve zemlje
- Nerazblažena organska đubriva
- Kombinovanje više jakih preparata odjednom
- Dodavanje velikih količina azota kada su plodovi već formirani
Pravilna i umerena prihrana tokom jula može napraviti ogromnu razliku i obezbediti zdravije biljke, bogatiji rod i mnogo ukusnije paprike tokom cele sezone.
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