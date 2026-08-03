Mnogi baštovani traže prirodne načine da zaštite biljke od neželjenih gostiju, a jedan od jednostavnih trikova koji privlači pažnju jeste korišćenje običnog sapuna.
Stručnjak za kontrolu štetočina Džef Šumaher navodi da sapun može biti praktičan saveznik u bašti, posebno kada je reč o odvraćanju određenih životinja od biljaka.
Zašto sapun može da odbije štetočine?
Prema rečima stručnjaka, jak miris sapuna može da zbuni čula nekih štetočina i prikrije mirise koje one koriste prilikom pronalaženja hrane.
Zbog toga pojedini baštovani postavljaju komade sapuna oko biljaka, naročito sapune intenzivnog mirisa, kako bi privremeno odvratili glodare poput miševa i drugih neželjenih posetilaca.
Ipak, važno je imati na umu da efekat može da zavisi od vrste štetočine, vremenskih uslova i samog okruženja, pa sapun nije zamena za sveobuhvatnu zaštitu bašte.
Sapun može pomoći i protiv biljnih vaši
Osim postavljanja komada sapuna u bašti, može se koristiti i za pravljenje jednostavnog rastvora protiv nekih insekata.
Blagi rastvor sapuna i vode može se naprskati direktno na biljke kako bi pomogao u uklanjanju biljnih vaši i drugih sitnih štetočina.
Važno je koristiti blage količine sapuna i prvo isprobati rastvor na manjem delu biljke, jer neke vrste mogu biti osetljive i reagovati na tretman.
Prirodna pomoć za održavanje bašte
Komad sapuna u dvorištu nije samo baštenski mit. Uz pravilnu upotrebu može biti jednostavan i pristupačan način da se smanji prisustvo određenih štetočina, posebno kada se kombinuje sa drugim merama zaštite biljaka.
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