Mnogi baštovani traže prirodne načine da zaštite biljke od neželjenih gostiju, a jedan od jednostavnih trikova koji privlači pažnju jeste korišćenje običnog sapuna.

Stručnjak za kontrolu štetočina Džef Šumaher navodi da sapun može biti praktičan saveznik u bašti, posebno kada je reč o odvraćanju određenih životinja od biljaka.

Zašto sapun može da odbije štetočine?

Prema rečima stručnjaka, jak miris sapuna može da zbuni čula nekih štetočina i prikrije mirise koje one koriste prilikom pronalaženja hrane.

Zbog toga pojedini baštovani postavljaju komade sapuna oko biljaka, naročito sapune intenzivnog mirisa, kako bi privremeno odvratili glodare poput miševa i drugih neželjenih posetilaca.

Ipak, važno je imati na umu da efekat može da zavisi od vrste štetočine, vremenskih uslova i samog okruženja, pa sapun nije zamena za sveobuhvatnu zaštitu bašte.

Sapun može pomoći i protiv biljnih vaši

Osim postavljanja komada sapuna u bašti, može se koristiti i za pravljenje jednostavnog rastvora protiv nekih insekata.

Blagi rastvor sapuna i vode može se naprskati direktno na biljke kako bi pomogao u uklanjanju biljnih vaši i drugih sitnih štetočina.

Važno je koristiti blage količine sapuna i prvo isprobati rastvor na manjem delu biljke, jer neke vrste mogu biti osetljive i reagovati na tretman.

Prirodna pomoć za održavanje bašte

Komad sapuna u dvorištu nije samo baštenski mit. Uz pravilnu upotrebu može biti jednostavan i pristupačan način da se smanji prisustvo određenih štetočina, posebno kada se kombinuje sa drugim merama zaštite biljaka.