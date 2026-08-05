Na video-zapisu, za koji se navodi da je nastao u Kizljarskom okrugu u Republici Dagestan na jugozapadu Rusije, vide se ogromni rojevi skakavaca koji prelaze preko poljoprivrednih površina i u pojedinim trenucima gotovo prekrivaju nebo.

Prema tvrdnjama lokalnog stanovništva, najezda skakavaca već neko vreme predstavlja ozbiljan problem za poljoprivrednike u ovom delu zemlje. Meštani navode da insekti dolaze iz obližnjih zaštićenih prirodnih područja i rezervata, gde je upotreba pesticida ograničena zbog režima zaštite prirode.

Kako prenose ruski mediji, stručne službe već su pokrenule opsežne mere zaštite. Na teren su upućene specijalizovane mašine i oprema za tretiranje useva, dok se hemijska zaštita sprovodi na površinama koje obuhvataju desetine hiljada hektara.

Najveću opasnost predstavljaju štete na poljoprivrednim kulturama. Stručnjaci upozoravaju da skakavci u velikom broju mogu za kratko vreme da unište useve, naročito žitarice i mahunarke, što može izazvati ozbiljne ekonomske posledice za poljoprivrednike.

Dodatnu zabrinutost izaziva mogućnost da se najezda proširi i na druge regione. Velike koncentracije ovih insekata već su prijavljene u Astrahanskoj oblasti i Republici Kalmikiji, zbog čega nadležne službe pojačano prate situaciju.

Iako se na društvenim mrežama često pojavljuju dramatični snimci ovakvih pojava, stručnjaci podsećaju da su masovne najezde skakavaca prirodan fenomen koji se povremeno javlja u pojedinim delovima sveta. Međutim, kada populacija naglo poraste, posledice po poljoprivredu mogu biti ogromne, zbog čega je brzo reagovanje nadležnih službi od presudnog značaja.

Vlasti Dagestana saopštile su da nastavljaju sa sprovođenjem mera zaštite i praćenjem situacije kako bi se sprečilo dalje širenje štetočina i umanjila šteta na usevima.