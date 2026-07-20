Korov koji se pojavljuje između ploča u dvorištu, na stazama ili terasama može brzo da pokvari izgled prostora. Njegovo uklanjanje često zahteva mnogo vremena, a mnogi posežu za sirćetom, solju ili hemijskim preparatima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takva sredstva mogu negativno uticati na okolne biljke i kvalitet zemljišta. Zbog toga se sve češće koriste jednostavnije prirodne metode.

Jedan od trikova koji privlači pažnju jeste uklanjanje korova pomoću obične ključale vode.

Kako koristiti ključalu vodu protiv korova

Pobednica emisije „Grejt britiš bejk of“ i autorka knjiga Nensi Birtvist preporučuje ovu metodu za tvrdokoran korov koji se teško uklanja rukama.

Postupak je jednostavan:

prokuvajte vodu,

pažljivo je sipajte direktno preko korova,

usmerite mlaz na mesto gde stabljika izlazi iz zemlje ili na koren ukoliko je vidljiv.

Već nakon jednog dana biljka počinje da vene, dok nakon nekoliko dana najčešće potpuno propada i može se lako ukloniti.

Zašto ključala voda uništava korov?

Visoka temperatura oštećuje biljne ćelije i narušava njihovu sposobnost da zadrže vlagu. Zbog toga korov brzo gubi snagu, suši se i odumire.

Kod mnogih biljaka ova metoda može da oslabi i koren, pa je manja verovatnoća da će se korov odmah vratiti.

Ipak, kod višegodišnjih vrsta sa dubokim i razgranatim korenom ključala voda možda neće biti dovoljna. U tim slučajevima postupak je potrebno ponoviti ili ukloniti ceo koren iz zemlje.

Oprez: ključala voda ne razlikuje korov od drugih biljaka

Iako je metoda prirodna i jednostavna, važno je biti pažljiv prilikom primene. Ključala voda može oštetiti svaku biljku sa kojom dođe u kontakt, pa je ne treba koristiti u blizini cveća, povrća ili ukrasnog rastinja.

Ako se korov ponovo pojavi nakon nedelju do deset dana, tretman se može ponoviti.

Za korov koji raste u cvetnim lejama i baštama stručnjaci i dalje preporučuju ručno uklanjanje, posebno kada je potrebno sačuvati okolne biljke.

Uz pravilnu primenu, ključala voda može biti jednostavno i jeftino rešenje za čišćenje popločanih površina bez korišćenja agresivnih hemijskih preparata.