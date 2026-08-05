Čišćenje rerne jedan je od kućnih poslova koji mnogi odlažu, posebno nakon obilnih porodičnih ručkova ili praznične pripreme hrane. Vremenom se masnoća koja se neprestano zagreva pretvara u tvrdokorne naslage koje je teško ukloniti, pa ni sirće i soda bikarbona nisu uvek dovoljno efikasni.

Zbog toga je poslednjih meseci veliku pažnju na društvenim mrežama privukao neobičan trik – korišćenje obične pene za brijanje kao sredstva za čišćenje zagorele rerne.

Zašto sirće i soda nekada ne pomažu?

Kada se masnoća zapeče na staklenim vratima rerne, nastaje tvrd sloj zagorelih ostataka koji se teško uklanja. Iako su sirće i soda bikarbona među najpopularnijim prirodnim sredstvima za čišćenje, kod starijih i tvrdokornijih naslaga često ne daju željene rezultate.

Na internet forumima mnogi preporučuju i kristalnu sodu (natrijum-karbonat), koja zbog svoje alkalnosti efikasno razgrađuje masnoću bez jakih hemijskih isparenja. Ipak, sve više ljudi isprobava još jednostavnije rešenje – običnu penu za brijanje.

Viralni trik koji je iznenadio mnoge

Autorka i majka Šifra Kombits sa portala The Kitchn odlučila je da testira popularni trik koji je postao viralan na internetu. Kako je navela, nije očekivala velike rezultate, ali se ispostavilo da je bila prijatno iznenađena.

Na masne delove vrata rerne nanela je deblji sloj obične bele pene za brijanje i ostavila da deluje oko 15 minuta. Nakon toga uklonila je višak plastičnim strugačem, a površinu prebrisala mekanim sunđerom.

Iako je u prvi mah delovalo da pena nije napravila veliku razliku, čim je počela lagano da trlja, zagorele naslage počele su da se odvajaju gotovo bez ikakvog napora. Masnoća je omekšala, pa je čišćenje bilo znatno lakše nego što je očekivala.

Kako pravilno koristiti penu za brijanje?

Pre nego što počnete sa čišćenjem, rerna mora biti potpuno hladna i isključena. Preporučuje se da izvadite rešetke kako biste lakše očistili unutrašnjost.

Za ovaj trik najbolje je koristiti običnu belu penu za brijanje, a ne gel. Penu ravnomerno nanesite na staklo i masne delove unutrašnjosti rerne, vodeći računa da ne dospe na grejače i gumene zaptivke.

Kod lakših zaprljanja dovoljno je da odstoji oko 15 minuta, dok se za tvrdokorne naslage preporučuje da deluje i do 30 minuta.

Nakon toga ostatke uklonite plastičnim strugačem ili starom bankovnom karticom, a zatim površinu prebrišite vlažnim mekanim sunđerom. Na kraju sve obrišite krpom od mikrofibera kako biste uklonili eventualne tragove pene.

Ako ostane blag miris, dovoljno je da praznu rernu kratko zagrejete, a potom ostavite otvorenu da se provetri. U slučaju veoma upornih mrlja, postupak možete ponoviti ili koristiti pastu od kristalne sode koja će delovati tokom noći.