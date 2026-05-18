Sadnja paprika za mnoge baštovane svake godine izgleda isto — kopanje, okopavanje, stalno zalivanje i borba sa korovom. Međutim, poslednjih godina sve više se koristi takozvana nemačka metoda uzgoja, koja u potpunosti menja način na koji paprika raste u bašti.

Ovaj sistem ne samo da smanjuje fizički rad, već stvara stabilnije uslove za razvoj biljke i može doprineti obilnijem rodu, čak i kada su vremenske prilike promenljive. Posebno je praktičan za manje bašte i za one koji žele manje održavanja tokom sezone.

Tajna je u „toploj“ organskoj gredici

Umesto klasične obrade zemlje, formira se izdignuta gredica koja se slaže sloj po sloj. Na dno se stavljaju grane ili drvna sečka, zatim organski materijal poput trave i lišća, a na vrh kompost i kvalitetno zemljište.

Tako nastaje uzdignuta humka koja se prirodno zagreva tokom razgradnje organske materije. Temperatura zemljišta je često nekoliko stepeni viša nego u klasičnoj bašti, što paprikama posebno odgovara jer vole toplotu.

Baštovani tvrde da ovakav sistem ubrzava rast, ranije cvetanje i stabilniji prinos.

Manje zalivanja i manje korova

Jedna od glavnih prednosti ove metode je bolje zadržavanje vlage. Organski slojevi deluju kao prirodni rezervoar vode, pa se zemlja sporije suši i zalivanje je ređe potrebno.

Površina se često prekriva slamom ili senom, što značajno smanjuje rast korova i potrebu za čestim plevljenjem.

U zemljištu se vremenom razvijaju i gliste koje poboljšavaju strukturu tla i obezbeđuju bolji dotok vazduha do korena, što dodatno jača biljku.

Trik sa hulahopkama za jače stabljike

Prilikom sadnje preporučuje se razmak od najmanje 40 cm između biljaka. Mnogi baštovani dodaju i pepeo ili vermikompost kako bi obogatili zemljište.

Zanimljiv trik je korišćenje starih najlonskih hulahopki za vezivanje stabljika. Materijal je elastičan, ne oštećuje biljku i prati njen rast, pa sprečava lomljenje pod težinom plodova.

Ovo je posebno korisno kada plodovi postanu krupni i teški, jer stabljike ostaju stabilne i manje su šanse za pucanje.

Oni koji su isprobali ovu „nemačku metodu“ često kažu da se teško vraćaju klasičnom načinu sadnje — zbog manjeg posla i većeg prinosa.