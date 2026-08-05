Cilj je bio da uhvate vozači koji krše saobraćajne propise, a akcija je sprovedena u prometnom delu grada sa velikim brojem pešaka.

Jedan policajac bio je kamufliran u – žbun kako ga votači ne bi primetili i kako bi na licu mesta mogli da se evidentiraju prekršaji.

Uspešna akcija

Kako je policija objavila na Fejsbuku, akcija je bila izuzetno uspešna.

Tokom kontrole izdata su čak 74 prekršajna naloga vozačima za koje se sumnja da su prekršili zakon.

„Da li ste danas primetili naš ‘žbun’? Ako vam je pogled bio prikovan za telefon, verovatno niste“, navela je policija u objavi koja je prikupila više od hiljadu reakcija.

Akcija u prometnoj gradskoj ulici

Policija je istakla da je namerno odabrala deo North Washington Avenue, jednu od najprometnijih gradskih saobraćajnica, kako bi sprovodila zakon države Nju Džerzi koji zabranjuje držanje mobilnog telefona u ruci tokom vožnje.

„Namerno smo izabrali ovu prometnu gradsku zonu kako bismo zaštitili zajednicu i podsetili vozače koliko je važno da budu fokusirani na put“, saopštila je policija. Nadležni poručuju da telefonski pozivi i poruke mogu da sačekaju. „Pogled treba da bude na putu, a ne na ekranu“, naglasili su.

Pored policajca prerušenog u žbun, u akciji je učestvovao i službenik koji je nosio majicu sa natpisom „Nisam policajac“, što je bio dodatni pokušaj da se vozači opuste i ne primete kontrolu.

Ova akcija deo je šire kampanje države Nju Džerzi usmerene na povećanje bezbednosti u saobraćaju. Prema podacima lokalnih vlasti, ometena pažnja vozača povezuje se sa oko 50 odsto saobraćajnih nesreća u toj saveznoj državi od 2016. godine.

Iz policije podsećaju da ometanje pažnje ne podrazumeva samo korišćenje mobilnog telefona, već i jelo i piće za volanom, razgovor sa putnicima, kao i podešavanje radija, multimedijalnog ili navigacionog sistema.

„Sve što skreće pažnju sa bezbedne vožnje može imati ozbiljne posledice“, upozorili su iz Policijske uprave Danelena, piše Daily Star.