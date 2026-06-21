Ovaj objekat je za nas veoma važan, moderno je uređen, sve je u njemu digitalno, istakao je on.

"Do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške. Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbijavoza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore svakih mesec dana, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. 3 minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Razumem kada se desi neka nesreća kao u Lukićevu, nije problem tada 200 minuta, ali ne razumem inače", kazao je Vučić.

Ceo obilazak pogledajte u našem blogu uživo.