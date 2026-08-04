Ipak, gotovo svaka domaćica zna koliko priprema može da bude zamorna, naročito kada dođe red na čišćenje paprika. Semenke često završavaju po celoj kuhinji, a vađenje unutrašnjosti iz svake paprike posebno oduzima mnogo vremena.

Međutim, iskusne domaćice odavno koriste jednostavan trik koji ovaj posao čini mnogo lakšim. Za njega vam nisu potrebni nikakvi posebni alati, niti dodatni sastojci – dovoljno je da promenite način na koji čistite paprike.

Prvi korak je da svim paprikama uklonite peteljke. Umesto da odmah vadite semenke iz svake pojedinačno, paprike okrenite tako da otvor bude okrenut nadole. Poređajte ih na radnu površinu ili poslužavnik i ostavite nekoliko minuta u tom položaju.

Za to vreme najveći deo semenki će, pod uticajem sopstvene težine, sam ispasti iz paprika. Kada ih ponovo uzmete u ruke, primetićete da je unutrašnjost znatno čistija, pa će završno uklanjanje preostalih semenki biti mnogo brže i jednostavnije.

Prednost ove metode nije samo u tome što štedi vreme. Pošto semenke same ispadaju na jedno mesto, u kuhinji ostaje mnogo manje nereda, a priprema ručka postaje daleko prijatnija.

Ovaj trik posebno je koristan kada pripremate veću količinu punjenih paprika za celu porodicu ili za zamrzavanje. Umesto da gubite vreme na svaku papriku posebno, posao ćete završiti za svega nekoliko minuta.

Iako je reč o veoma jednostavnom postupku, mnogi ga do sada nisu isprobali. Upravo zato iskusne domaćice tvrde da jednom kada ga primenite, više se nećete vraćati starom načinu čišćenja paprika. Manje nereda, manje utrošenog vremena i brža priprema omiljenog jela razlozi su zbog kojih ovaj trik sve češće postaje deo svakodnevne kuhinjske rutine.