Tokom letnjih putovanja u Grčku mnogi vozači iz Srbije suočavaju se sa saobraćajnim pravilima koja se razlikuju od onih na koja su navikli kod kuće. Jedan od poteza koji mnogi smatraju bezazlenim – blicanje drugim vozačima kao upozorenje na policijsku kontrolu – mogao bi skupo da ih košta.

Na to je upozorio Aleksandar, srpski turista koji je u Fejsbuk grupi "Grčka info" podelio svoje neprijatno iskustvo sa puta kod Nea Mudanje.

"Zaustavili su me zbog blicanja"

Kako je naveo, drugim vozačima je blicanjem signalizirao da se u blizini nalazi saobraćajna policija, nakon čega su ga policajci zaustavili.

„Upravo mi se desila neprijatna situacija kod Nea Mudanje, pa bih voleo da čujem da li je neko imao slično iskustvo ili zna kako ovo funkcioniše. A nekom možda i bude korisno“, napisao je Aleksandar.

On tvrdi da su mu policajci rekli da je upozoravanje drugih vozača blicanjem u Grčkoj strogo kažnjivo i da zbog toga mora da plati kaznu od 240 evra.

Potpisao zapisnik koji nije razumeo

Aleksandar kaže da nije mogao da razume sadržaj zapisnika jer je bio napisan na grčkom jeziku, a ni alati za automatski prevod nisu uspeli da pruže jasan prevod. Ipak, dokument je potpisao.

Tek kasnije, kada je jedna Grkinja pročitala zapisnik, usledilo je iznenađenje.

U zapisniku nije pisalo da je kažnjen zbog blicanja

Prema njegovim rečima, u dokumentu nije bilo navedeno da je kažnjen zbog upozoravanja drugih vozača, već da kod sebe nije imao saobraćajnu dozvolu i da je vozio nepažljivo.

„O blicanju nema ni reči“, napisao je Aleksandar u objavi.

Brojni komentari i upozorenja drugim vozačima

Njegova objava izazvala je brojne reakcije u grupi. Mnogi članovi naveli su da prvi put čuju da se u Grčkoj kažnjava blicanje drugim vozačima, dok su pojedini istakli da nikada ne treba potpisivati zapisnik čiji sadržaj nije u potpunosti jasan, naročito kada je napisan na stranom jeziku.

Bilo je i onih koji su podelili sopstvena iskustva sa grčkom policijom, uz ocenu da mnogo zavisi od konkretne situacije i postupanja službenika na terenu.