Upravo to je dokazala Džejmi Blosel iz američke savezne države Ohajo, koja je punih 26 godina uporno ubacivala kovanice u jednu veliku staklenu teglu.

Ovu naviku započela je još 2000. godine i nije je prekidala više od dve decenije. Kada je odlučila da konačno sazna koliko je uštedela, ceo proces snimila je i objavila na društvenim mrežama, gde je video ubrzo postao viralan.

Tegla je bila toliko teška da nije mogla da je podigne

Posle 26 godina, tegla puna kovanica postala je toliko teška da Džejmi nije mogla ni da je izvuče iz ormara.

Zbog toga je sela na pod i počela da vadi novčiće jedan po jedan, razvrstava ih po apoenima i pažljivo broji.

Iako je mislila da će posao brzo završiti, brojanje se odužilo. Sa pauzama, bilo joj je potrebno čak dva dana da prebroji sav novac.

Konačna suma iznenadila i nju

Prvi deo snimka privukao je milione pregleda, a mnogi su pokušavali da pogode koliko se novca krije u tegli.

Već nakon dela prebrojanih kovanica sakupila je 1.375,50 dolara, ali pravo iznenađenje usledilo je na kraju.

Kada je završila posao, otkrila je da je za 26 godina uspela da uštedi više od 2.300 dolara.

Ljudi joj dali važan savet

Njena objava izazvala je hiljade komentara, a brojni korisnici priznali su da ih je inspirisala da i sami počnu da odvajaju sitniš.

Ipak, mnogi su joj poručili da ne žuri sa zamenom kovanica za novčanice.

Pre nego što ih potroši, savetovali su joj da pažljivo pregleda svaki primerak, jer se među njima može naći redak novčić čija je kolekcionarska vrednost višestruko veća od iznosa koji piše na njemu.

Priča Džejmi Blosel pokazala je da i naizgled bezvredan sitniš, ako se godinama strpljivo odvaja, može da preraste u iznenađujuće veliku ušteđevinu.