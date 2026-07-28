Prema procenama istraživača, ova impresivna ženka duga je oko šest metara, teška približno tri tone i mogla bi biti starija od 50 godina, zbog čega je smatraju jednom od najvećih i najstarijih jedinki ikada zabeleženih u severnom Atlantiku.

Ekspediciju je predvodio poznati istraživač ajkula dr Nil Hameršlag, koji je Big Rose prvi put uočio prošle godine. Ovoga puta vratio se na isto područje tokom snimanja emisije „Invasion of the Sharks“, emitovane u okviru programa Shark Week, sa namerom da ajkulu pronađe i označi satelitskim odašiljačem kako bi se pratio njen put kroz okean.

Sve više susreta sa ogromnim velikim belim ajkulama

Istraživanje je sprovedeno u trenutku kada naučnici beleže nagli porast broja susreta sa velikim belim ajkulama između Kejp Koda i Nove Škotske.

Prema podacima prikazanim u emisiji, broj prijavljenih susreta u tom području povećan je za čak 1.000 odsto tokom poslednje decenije. Istraživači navode da se sve češće pojavljuju izuzetno velike jedinke, znatno masivnije od onih koje se uobičajeno sreću duž severnoameričke obale.

Potraga kod ostrva Mud

Ekspedicija je započela kod ostrva Mud, poslednjeg mesta na kojem je Big Rose viđena. Naučnici su u more spustili mamac i zaštitni kavez, nadajući se da će privući ajkule dovoljno blizu kako bi ih identifikovali i obeležili.

Prvog dana pojavilo se nekoliko velikih belih ajkula, među kojima su bile tri duže od 4,2 metra, kao i ženka duga oko pet metara kojoj je tim dao ime Sweetheart. Ipak, Big Rose nije bilo.

Kako bi povećali šanse za uspeh, dr Hameršlag je iz gumenog čamca uspeo da satelitskim oznakama obeleži četiri ajkule. Već narednog jutra podaci sa odašiljača pokazali su da su se sve preselile na drugu stranu ostrva.

Konačno se pojavila misteriozna džinovska ajkula

Naučnici su premestili kompletnu opremu i uz pomoć podvodnih kamera otkrili da se ajkule nalaze duboko ispod površine. U potragu se uključio i bivši vojni ronilac Pol de Gelder, koji je iz specijalnog zaštitnog kaveza posmatrao životinje na dubini od oko 15 metara.

Najpre je ugledao veliku belu ajkulu dugu oko četiri metra, a zatim i mnogo veću siluetu koja je nestajala u mutnoj vodi. Zbog slabe vidljivosti nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da li je u pitanju Big Rose.

Prelomni trenutak dogodio se kada su istraživači u more spustili komad plavoperajne tune težak oko 23 kilograma. Nedugo zatim iz dubine je izronila ogromna velika bela ajkula i zgrabila mamac, potvrdivši da se legendarna Big Rose zaista vratila u područje koje naučnici godinama pažljivo proučavaju.

Otkrivanje i označavanje ovakvih jedinki od velikog je značaja za istraživanje migracija, ponašanja i zaštite velikih belih ajkula, koje imaju ključnu ulogu u očuvanju ravnoteže morskih ekosistema.