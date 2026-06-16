Tu prednjače vatreni znaci, a evo zašto nikako ne bi trebalo da se nadate pobedi kada uđete sa njima u raspravu.

Ovan

Ovnovi su poznati po tome što su agresivni i strastveni, tako da su uvek "spremni za rat". Ponekad, čak i nakon što shvate da nisu u pravu, njihova priroda im ne dozvoljava da se predaju.

Loša strana Ovna je to što umeju često da izgube živce kad im stvari iz prve ne polaze za rukom. Bez obzira na to koliko je logičan vaš argument, ako uđete u prepirku sa Ovnom, dobre su šanse da ćete vi na kraju odustati.

Lav

Najdominantniji znak zodijaka. Lavovi sve vide i sve znaju, a čak i kad nije tako, njihovo samopouzdanje govori drugačije. Dakle, kada se svađate sa nekim Lavom, očekujte da imaju "punu fasciklu" informacije koje mogu i hoće da iskoriste protiv vas.

Strelac

Kao i druga dva vatrena znaka, ni Strelci nikada ne gube. Svaka svađa sa Strelcem je od samog starta osuđena na propast, jer, mada nisu glasni u iznošenju argumenata, dovoljno su uporni i strpljivi da ponavljaju jedno te isto sve dok vas ne "dotuku".