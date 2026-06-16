Prema navodima ribara, reč je o primerku dužine oko dva metra i težine približno 35 kilograma, koji je nakon ulova privukao veliku pažnju lokalnog stanovništva.

Neočekivan ulov u Jonskom moru

Ribari iz Borša navode da je ajkula završila u njihovim mrežama tokom redovnog izlaska na more. Iako Jonsko more važi za područje bogato različitim morskim vrstama, ovakvi susreti i dalje se smatraju retkošću u ovom delu obale.

Upravo zbog toga, ulov je izazvao iznenađenje čak i među iskusnim ribarima, koji ističu da se ovakvi prizori ne viđaju često.

“Lisica” privukla pažnju meštana i turista

Nakon što je izvučena na obalu, vest o ulovu brzo se proširila među lokalnim stanovništvom. Desetine ljudi okupile su se kako bi izbliza videle ajkulu i fotografisale neobičan prizor.

Zbog svoje veličine i specifičnog izgleda, ova vrsta ajkule često privlači znatiželju, posebno u turističkim mestima gde ovakvi događaji brzo postaju lokalna atrakcija.

Ribari: ovakvi prizori su i dalje retki

Prema rečima ribara, ajkula “lisica” može se povremeno sresti u albanskom primorju, ali ne u ovakvoj učestalosti koja bi bila uobičajena.

Zbog toga svaki novi ulov ovog tipa ponovo pokrene interesovanje javnosti i podseti da Jadransko i Jonsko more i dalje kriju brojne morske vrste koje se retko viđaju izbliza.

Iako nije reč o nepoznatoj ili ekstremno retkoj vrsti, ribari ističu da ih ovakvi momenti uvek iznenade i privuku pažnju cele zajednice.