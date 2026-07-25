Kosta Plaka (58) i njegova supruga Lela (51) stradali su u stravičnom zločinu koji je počinio njihov bivši zet Nertil Refit Buzi (35), a prema navodima njegovih roditelja, iza tragedije bi mogao da stoji sukob oko novca.

Novac stečen kriminalnim aktivnostima u Velikoj Britaniji navodno je u početku bio razlog za raskid između Nertila Refita Buzija i Rozalinde Plake, a čitav slučaj je u petak kulminirao tragedijom sa troje mrtvih.

Sukobi između njih navodno su bili učestali, a prema rečima porodice devojke, Nertil Buzi, poznat i kao Refit Buzi, u jednom trenutku je čak uperio oružje u nju, dok je nekoliko puta bio hapšen, ali je ponovo puštan na slobodu.

Porodica odbila da vrati novac

Situacija je eskalirala juče kada je Nertil Buzi ubio roditelje svoje bivše partnerke, nju uzeo kao taoca, a nakon višesatne drame izvršio samoubistvo, odbijajući da se preda uprkos pregovorima sa policijskim snagama, prenosi Sot News.

U intervjuu za medije, roditelji Nertila Buzija izneli su ozbiljne optužbe na račun porodice Plaka, tvrdeći da je njihov sin Rozalindi tokom boravka u Velikoj Britaniji slao oko 180.000 funti (oko 210.000 evra), ali da je njena porodica odbila da mu taj novac vrati.

U Velikoj Britaniji Nertil Buzi je, kako navodi albanski portal, bio umešan u proizvodnju narkotika, a 2022. godine su ga sedmorica Albanaca otela i 12 dana držala zarobljenog i zlostavljala, tražeći od njegove porodice 400.000 funti u zamenu za njegovu slobodu.

Vratio se u Albaniju posle otmice

Pošto porodica nije uspela da obezbedi toliku sumu novca, Nertilov brat prijavio je slučaj, čime su pokrenute aktivnosti policijskih organa u Albaniji i Velikoj Britaniji. Potom je osam britanskih istražitelja utvrdilo da je oteti muškarac držan u jednom objektu u Mičigenu, gde je uhapšeno sedam Albanaca, među kojima i jedna žena, a svi su, kako se navodi, imali kriminalne dosijee.

Nakon tog događaja, Nertil Buzi se vratio u Albaniju, gde su, kako se navodi, počeli i sukobi oko vraćanja novca između njega, bivše verenice Rozalinde Plake i njenih roditelja, koji su navodno odbijali da mu ga vrate.

Prema tvrdnjama Nertilovih roditelja, porodica Plaka nije prihvatila ni dogovor prema kojem bi vratila polovinu novca, što je, kako navode, na kraju dovelo do tragedije sa troje žrtava.

Ipak, upravo bi svedočenje Rozalinde Plake moglo da rasvetli ovaj slučaj, u kojem su stradali njeni roditelji i bivši partner sa kojim je bila u vezi devet godina.

Alo/Sot News

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