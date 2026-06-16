Filips, čiji su klijenti zvezde poput Hejli Biber, Kendal Džener, Kim Kardašijan, Dženifer Lopez i Skarlet Johanson, već godinama važi za jednu od najtraženijih mejkap umetnica u Holivudu. Njeni saveti i tehnike često postaju viralni na društvenim mrežama, a najnoviji trik posebno je privukao pažnju ljubitelja šminke.

Jednostavna tehnika za prirodan mat izgled

Ovog puta, slavna šminkerka pokazala je kako se pravilnim nanošenjem pudera može postići mat efekat bez osećaja težine na licu i bez “zacementiranog” izgleda.

– Dakle, mali zabavan mejkap trik – rekla je u videu dok je nanosila puder ispod očiju.

Kako je objasnila, ključ je u kombinaciji različitih tekstura i pažljivoj primeni manjih količina proizvoda.

Svetloružičasti puder ispod očiju

– Stavila sam malo svetloružičastog pudera u prahu ispod oka – objasnila je, naglašavajući da ne voli preterivanje.

Dodala je da koristi minimalnu količinu proizvoda samo da bi fiksirala bazu i izbegla težak izgled kože.

Tajna T-zone: kontrola sjaja

Nakon toga, demonstrirala je tehniku nanošenja pudera na T-zonu – čelo, prostor između obrva, oko nosa i u predelu usta.

U tim delovima koristi providni puder kako bi kontrolisala sjaj, dok ostatak lica lagano fiksira puderom u boji kože.

Ključ je u meri i blendanju

Prema njenim rečima, najvažniji deo cele tehnike je kontrola količine proizvoda i pažljivo blendanje.

Lagani potezi i dobro utapanje slojeva omogućavaju prirodan izgled bez efekta maske, što je posebno važno za dugotrajnu šminku.

Efekat koji traje satima

Ova jednostavna metoda, kako ističe poznata šminkerka, idealna je za sve koji žele postojan mejkap koji izgleda sveže tokom celog dana, a pritom ne opterećuje kožu.