Predsednik, premijer i predsednik Skupštine Gruzije objavili su na svojim zvaničnim društvenim nalozima vest o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji i istakli koliko je ona značajna za dalji razvoj bilateralnih odnosa.

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, napisdao je na svom Fejsbuk profilu da je sa Vučićem razgovarao o bliskim prijateljskim vezama, kulturnoj bliskosti, zajedničkim vrednostima i savremenim geopolitičkim izazovima dve zemlje, kao i o potrebi produbljivanja saradnje u političkoj, ekonomskoj, tehnološkoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti.

Kako je naveo, istakao je i da kulturni identitet i složeni izazovi s kojima se suočavaju obe države stvaraju čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa i podršku međusobnim pozicijama na međunarodnoj sceni.

- Posebno sam istakao intenziviranu dinamiku poseta na visokom nivou između naših zemalja. Moja poseta Beogradu u decembru 2025. bila je prva na predsedničkom nivou, a danas predsednik Aleksandar Vučić prvi put posećuje Tbilisi u okviru zvanične posete, što će dati kvalitativno novi zamah gruzijsko-srpskom partnerstvu i bilateralnom dijalogu. Tokom sastanka razgovarali smo o tekućim političkim procesima u dve zemlje, kao i o važnosti osiguranja globalnog mira, sigurnosti i stabilnosti - napisao je Kavelašvili.

Naglasio je i da, u kontekstu fundamentalne transformacije međunarodnog poretka i ravnoteže snaga, održavanje stabilnosti i mira u našim regionima dobija na posebnom značaju, kao i da je Gruzija, kao jedna od ključnih karika u Srednjem koridoru, zainteresovana za proširenje partnerstva s regionom Zapadnog Balkana, što će da doprinese razvoju transportnih i logističkih veza između Evrope i Azije.

- Na sastanku sam potvrdio da je vektor mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta koji je odabrala gruzijska vlada nepokolebljiv. To dokazuje naša tradicionalna mirovna politika na Južnom Kavkazu, koja ima za cilj postizanje dugoročne, održive stabilnosti u regionu i produbljivanje međusobnog poverenja među susednim državama. Zahvalio sam se predsedniku Srbije na njegovoj snažnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije. Nakon sastanka, predsednik Aleksandar Vučić ostavio je nezaboravnu poruku u knjizi počasnih gostiju predsedničke palate - poručio je.

U drugoj objavi Kavelašvili je podsetio da je srpska delegacija posetila Gruzijsku patrijaršiju, gde su razgovarali o viševekovnim istorijskim, kulturnim i duhovnim vezama dva pravoslavna naroda.

- Još jednom smo jednoglasno naglasili važnost daljeg produbljivanja bilateralnih prijateljskih odnosa i partnerstva između naših zemalja - napisao je predsednik Gruzije.

Premijer Gruzije Irakli Kobahidže, napisao je, takođe na Fejsbuku, da je bio domaćin zvanične večere za predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je posetio Tbilisi sa suprugom i vladinom delegacijom i da je naglasio poseban značaj posete srpskog predsednika i zahvalio mu se na podršci Gruziji.

U objavi je napisao da su se nakon večere vozili uspinjačom i uživali u pogledu na Tbilisi. U drugoj objavi napisao je da je tokom zvaničnog sastanka naglasio poseban značaj posete iz Srbije i napomenuo da će ona da da novi podsticaj daljem razvoju odnosa dve zemlje.

- Razgovarali smo o mogućnostima produbljivanja saradnje u različitim oblastima. Konstatovano je da će odluka srpske strane o otvaranju ambasade u Tbilisiju značajno da doprinese jačanju političkih, ekonomskih i kulturnih veza između zemalja. Nakon sastanka licem u lice, nastavili smo pregovore u proširenom formatu, u kojima su učestvovali članovi vlada dve zemlje. Na sastanku je razgovarano o tekućem radnom procesu između vlada Gruzije i Srbije na sporazumu o slobodnoj trgovini, koji će ekonomske odnose između zemalja podići na novi nivo. Napomenuto je da je Gruzija, kao sastavni deo Srednjeg koridora, spremna da produbi svoje partnerstvo sa Srbijom, što će da doprinese punom iskorišćavanju tranzitnog i trgovinskog potencijala između Evrope i Azije - napisao je Kobahidže.

Dodao je i da je jedna od tema bila integracija Gruzije u Evropsku uniju i da će Tbilisi nastaviti da sprovodi sporazume potpisane sa EU i izrazio nadu da će Srbija nastaviti da podržava Gruziju na njenom putu ka evropskim integracijama u budućnosti.

Predsednik Parlamenta Gruzije, Šalva Papuašvili, naglasio je važnost prve zvanične posete srpskog predsednika Gruziji, kao i da su odnosi između Gruzije i Srbije zasnovani na zajedničkim evropskim vrednostima i zajedničkoj viziji budućnosti, uključujući cilj punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

- Zahvalio sam se srpskoj strani na podršci teritorijalnom integritetu Gruzije i potvrdio nepokolebljivu podršku gruzijske strane teritorijalnom integritetu Srbije. Aleksandar Vučić je istakao snažne prijateljske odnose između dve zemlje. Rekao je da je važno uspešno završiti rad na sporazumu o slobodnoj trgovini, ojačati veze između predstavnika biznisa, kao i povećati saradnju u oblasti turizma. Takođe je skrenuo pažnju na važnost parlamentarne saradnje - napisao je Papuašvili na Fejsbuku.

Dodao je da je na sastanku pozitivno ocenjeno osnivanje grupe prijateljstva sa Gruzijom u Skupštini Srbije.

- Razgovarali smo o nedavnoj izjavi evropske komesarke za proširenje Marte Kos, da buduće članice EU možda neće imati ista prava glasa kao trenutne članice. Konstatovali smo da je, s obzirom na trenutnu situaciju, posebno važno produbiti odnose između zemalja kandidata za EU i postaviti zajedničke ciljeve - napisao je on i dodao da je dobio zvaničan poziv od predsednika Vučića da poseti Srbiju.