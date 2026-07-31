Mnogi se raduju mirisu sveže opranih peškira, ali on često nestane već nekoliko dana nakon što ih složimo u ormar. Umesto prijatnog mirisa, peškiri mogu poprimiti ustajalu notu, najčešće zbog vlage ili nedovoljne cirkulacije vazduha.

Stručnjaci za čišćenje ističu da postoji jednostavan i povoljan trik koji može pomoći da peškiri duže zadrže svežinu.

Stavite maramice za sušilicu između peškira

U grupama posvećenim savetima za čišćenje na društvenim mrežama mnogi korisnici preporučuju da između složenih peškira stavite maramice za sušilicu veša.

Pošto su natopljene mirisnim sastojcima koji ostaju na tkanini tokom sušenja, mogu doprineti tome da peškiri i posteljina duže zadrže prijatan miris dok stoje u ormaru.

Pored toga, korisnici naglašavaju da je važno da peškiri budu potpuno suvi pre nego što ih odložite, jer čak i mala količina zaostale vlage može izazvati neprijatan miris.

Kako sprečiti ustajali miris peškira?

Osim maramica za sušilicu, postoje i drugi jednostavni trikovi koji mogu pomoći:

između peškira stavite mirisni sapun;

redovno menjajte peškire i koristite ih naizmenično;

nemojte pretrpavati police i ormare kako bi vazduh mogao da cirkuliše;

ako je prostor vlažan, koristite odvlaživač vazduha.

Najvažnije pravilo je da peškire nikada ne odlažete dok su još vlažni. Upravo kombinacija vlage i slabe cirkulacije vazduha najčešći je uzrok neprijatnog, ustajalog mirisa koji se zadržava u tkanini.