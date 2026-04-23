Korov lako naruši izgled dvorišta i bašte, a mnogi žele da ga uklone bez jakih hemikalija. Dobra vest je da postoji jednostavno, kućno rešenje koje možete napraviti za par minuta — i to od sastojaka koje verovatno već imate.

Ovaj prirodni sprej može pomoći da se rešite korova bez čupanja i skupih preparata, ali je važno da ga koristite pažljivo.

Gde je najbolje koristiti ovaj sprej?

Pošto nije selektivan (uništava sve biljke koje dodirne), idealan je za:

korov između ploča

ivice staza

pukotine u betonu

delove dvorišta bez cveća i trave

Šta vam je potrebno?

1 litar alkoholnog sirćeta

3 kašike soli

3 kašike deterdženta za sudove

bočica sa raspršivačem

Kako se pravi?



U sirće dodajte so i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Zatim ubacite deterdžent i sve dobro sjedinite. Sipajte u bočicu sa raspršivačem — i spremno je za upotrebu.

Kako se koristi?

Prskajte direktno po korovu, fokusirajući se na listove i stabljiku.

Najbolji efekat postiže se tokom sunčanog i toplog dana, oko podneva. Kombinacija sunca, sirćeta i soli ubrzava isušivanje biljke, pa korov brže propada.

Važno upozorenje

Ovaj rastvor ne pravi razliku između korova i drugih biljaka. Ako dospe na travu ili cveće — oštetiće i njih. Zato prskajte precizno i izbegavajte vetrovite dane.

Jednostavno, jeftino i efikasno rešenje — ali uz malo pažnje, kako biste zaštitili ostatak dvorišta.