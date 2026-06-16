Studija je otkrila da je 70 odsto mladih u nekom trenutku bilo opsednuto ulepšavanjem slika na društvenim mrežama, čime su mnogi postali ili narcisi ili isfrustrirane osobe.

Društvene mreže su napravile prostor za novu "turu" narcisa koji o svom "grandioznom ja" mogu da dobijaju potvrdu svakog dana, kao da stvarno pomeraju svet.straživači iz Šefilda su došli do saznanja da je ova pojava sve izraženija, jer je sve više ljudi okupirano postavljanjem svojih "našminkanih" fotografija na "Instagram", "Fejsbuk" i u slične "izloge".

- Efekat koji stalno javno izlaganje fotografija ostavlja na mlada bića je izuzetno veliki, pa tako nekome naruši samopouzdanje, a nekoga toliko vine u visine, da ga je teško vratiti na zemlju - navodi Timi Forbs, psiholog i jedan od vođa istraživanja.

Devojke bez pokrića su pune sebe!

On kaže da je upoznao lepe devojčice koje su posle intenzivnog korišćenja društvenih mreža, postale toliko nesigurne u sebe, iako za to nemaju osnovane razloge. S druge strane, toliko devojaka bez pozitivnih kvalifikacija je bilo nadobudno i puno sebe, onako bez ikakvog pokrića. To su nam donele moderne aplikacije i mreže na kojima bolje prolazi ne onaj ko vredi, već ko uspešno barata filterima i zna da se samoreklamira.

Stasava generacija koja ne zna za svet bez mobilnih telefona i društvenih mreža.

Forbs kaže da će posledice ovoga tek da se vide, jer stasavaju nove generacije koje ne pamte svet bez mobilnih telefona i savremenih oblika komunikacije.

- Uostalom, novoformirani narcisi će postati još naporniji u tome. Da bi se idealizovano "ja" održalo, ono traži punu i stalnu pažnju, pa kako bi sačuvali grandioznu sliku o sebi, narcisi su u stalnoj potrazi za publikom, novom, svežijom i fasciniranijom. A kako su narcisi osetljivi na povredu slike o sebi, da ne bi upali u depresiju, trudiće se da se još više nametnu kao veliki, lepi, uspešni i, naravno, nedostupni - poručuje psiholog.