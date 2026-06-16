Predsednik Vučić prokomentarisao je izjavu Dragana Đilasa da je "izgubio razum i prevazišao sam sebe" jer je zemlje koje su kandidati u EU pozvao na Expo.

Osim toga, Vučić je odgovorio i na laži koje se plasiraju na N1, kao i njihovu izjavu da na njihovoj blokaderskoj televiziji niko ne bi gledao SNS.

- Što se tiče N1, oni ne žele da im budem gost, iz jednog suštinskog razloga: Gledaoci N1 žive u mehurima od sapunice i niko ne može da kaže da sve ovo što iznosim nisu činjenice. Suve činjenice. Možete da ih volite ili ne, ali utoliko gore po vas ukoliko ih ne prihvatite. Oreol na njihovoj glavi bi morao da padne, jer su sve zasnivali na laži. Sve sa tim da dođemo na ovo "Vučić je lud, prevazišao je sebe". Kad nemaju činjenice, onda sam ludak. Zašto, što sam pozvao zemlje kandidate u EU na Expo? Šta je tu ludost? Zato što nemate nijedan argument i zato što ne možete da pobedite istinu - poručio je predsednik Vučić.