Jedna rečenica ponekad može da promeni tok celog dana. „Moglo je bolje“, „Zašto si to uradio tako?“ ili „Možda bi trebalo drugačije“ nekome su korisna sugestija, dok drugima ostaju u glavi mnogo duže nego što bi želeli.

Način na koji reagujemo na kritiku često govori mnogo o nama – nekome ona predstavlja motivaciju, dok je drugima neprijatan pritisak ili lični napad. U astrološkim tumačenjima, horoskopski znak se često navodi kao jedan od faktora koji utiče na to kako primamo tuđe primedbe, iako astrologija nema naučnu potvrdu i služi pre svega kao zabavan okvir za razumevanje različitih karaktera.

Evo kako se, prema astrologiji, znakovi Zodijaka navodno nose sa kritikama.

Ovan – kritiku doživljava kao izazov

Ovan često reaguje impulsivno i odbrambeno, posebno ako ima osećaj da mu neko osporava trud. Ipak, kada kritika dolazi od osobe kojoj veruje, može je pretvoriti u motivaciju i dodatni podsticaj da dokaže suprotno.

Bik – teško menja stav

Bik je stabilan, ali i tvrdoglav znak. Kritiku najpre preispituje i procenjuje ko je daje. Ako je ne smatra opravdanom, teško menja mišljenje, ali kada je prihvati – uvodi promene bez drame.

Blizanci – traže konkretan savet

Blizanci kritiku često ne shvataju lično. Više ih zanima šta mogu da poprave i kako da sledeći put urade bolje, pa povratne informacije vide kao korisnu informaciju.

Rak – važan je ton

Kod Raka način na koji je nešto rečeno često ima veću težinu od same poruke. Blaga i dobronamerna kritika lakše prolazi, dok grublji ton može izazvati povlačenje.

Lav – sluša one koje poštuje

Lav teško prihvata kritiku od ljudi koje ne smatra relevantnim, ali je otvoren prema savetima osoba kojima veruje. Ponos mu je važan, pa način komunikacije igra veliku ulogu.

Devica – analizira svaki detalj

Devica prvo pokušava da objasni svoje postupke, ali ako uvidi da je kritika opravdana, brzo je pretvara u konkretna poboljšanja.

Vaga – dugo preispituje

Vaga nastoji da izbegne konflikt i prihvati tuđe mišljenje, ali kasnije često analizira svaku reč i preispituje da li je postupila ispravno.

Škorpija – pamti, ali analizira

Škorpija ne reaguje impulsivno, ali intenzivno razmišlja o kritikama. Ako ih doživi kao nepravedne, teško ih zaboravlja, dok iskrene savete duboko procesuira.

Strelac – uzima korisno i ide dalje

Strelac ne pridaje previše težine kritikama. Zadržava ono što mu koristi, a ostalo lako odbacuje i nastavlja dalje.

Jarac – kritiku pretvara u plan

Jarac kritiku vidi kao alat za napredak. Umesto rasprave, fokusira se na konkretna rešenja i korake za poboljšanje.

Vodolija – racionalno odvaja emocije

Vodolija pokušava da kritiku posmatra objektivno, odvajajući lični identitet od greške ili postupka koji se komentariše.

Ribe – emotivno reaguju

Ribe često primaju kritiku lično i snažno emotivno reaguju, posebno ako se odnosi na trud u koji su mnogo uložile.

Kritika kao prilika za napredak

Bez obzira na horoskopski znak, način na koji primamo kritiku zavisi od mnogo faktora – karaktera, iskustva i odnosa sa osobom koja je izgovara. Dobra kritika ne bi trebalo da povredi, već da pomogne da nešto bolje razumemo i unapredimo.

(Ona.rs)