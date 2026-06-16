OVAN

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na obaveze. Dobijate tajne poslovne informacije koje vam omogućuju uspeh na poslu. Ne govorite nikome na koji način ste postigli uspeh.

LJUBAV: Potreban vam je emotivno intenzivan i stabilan odnos. Ne dopada vam se osećaj da mnogo dajete u vezi i da to nije uzvraćeno. Inicirate razgovor sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Imate probleme sa pritiskom. Sklon je oscilacijama. Problemi spadaju u hronične probleme tako da znate šta vam je činiti kada pritisak varira.

BIK

POSAO: Jako ste zabrinuti zbog finansija. One vam daju osećaj sigurnosti i stabilnosti, a trenutno ih nema pa se osećate nesigurno. Razmišljate na koji način da dođete do novca.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Vaše emocije su postojane i stabilne, a osećate da voljena osoba gaji emocije na sličan način prema vama. Uživate u postojanoj i strastvenoj vezi.

ZDRAVLJE: Polni organi su osetljivi. Bilo bi dobro da žene posete ginekologa. Kod osoba muškog pola urogenitalni trakt je osetljiv. Moguće je učestalo izbacivanje tečnosti.

BLIZANCI

POSAO: Oblast posla je blokirana duži vremenski period. Štagod pokušavali da uradite, pokrenete sa mrtve tačke, neće biti nikakvih rezultata. Osećate se nemoćno.

LJUBAV: Nezadovoljni ste komunikacijom sa partnerkom. Umesto opuštene i otvorene komunikacije koju ste imali ranije, sada imate utisak da nije otvorena prema vama.

ZDRAVLJE: Postoji mogućnost problema sa nervima. Jako su osetljivi. Lako vas iritiraju razne stvari. Pokušavate da to iskontrolišete, sakrijete u sebi, ali vam ne polazi za rukom.

RAK

POSAO: Imate nerealna poslovna očekivanja. Imate utisak da ćete lako regulisati poslovne probleme. Međutim, tokom rešavanja istih videćete da su mnogo veći nego što očekujete.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni i nezadovoljni. Ubija vas to što nemate nikog da vas zagrli, pomazi, pruži vam podršku. Brine vas što ste jako dugo sami i što nema promena.

ZDRAVLJE: Bilo bi dobro da pripazite na ishranu. Opušteni ste pa možete uneti veću količinu hrane u odnosu na to koliko vam treba. Sem toga, fizički se neaktivni.

LAV

POSAO: Maksimalno ste posvećeni poslovnom ciljevima i vidite ih kao način lične afirmacije. U kontaktu sa spoljnim saradnicima ostavljate utisak autoritativne osobe.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo do koga može doći ili putem društvenim mreža ili preko sistema saobraćaja: u putu, na ulici, prevozu... Druženje će biti na daljinu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa kostima, tipa reuma, ukočenost i slično. Glavni problem je nedostatak fizičke aktivnosti, a vi možete misliti da je to posledica vaših godina.

DEVICA

POSAO: Pokušajte malo da usporite radni proces. Mnogo žurite, želite što više obaveza da skinete sa dnevnog reda, da postignete što više. Postoji mogućnost nekog previda.

LJUBAV: Nesvesni ste kakav utisak ostavljate na okolinu. Postoji osoba kojoj se jako dopadate, ali zbog vašeg krutog i ozbiljnog stava nije sigurna kako da vam priđe.

ZDRAVLJE: Mogući su dobro poznati problemi sa disajnim organima. Bilo bi najbolje da ih izbegnete. Neki topli napitak, naročito čaj, može pomoći u sprečavanju problema.

VAGA

POSAO: Uživate u poslovnim obavezama. Imate par poslovnih ideja koje za sada deluju kao vizija. Pokušavate da ih materijalizujete odnosno napravite konkretno poslovne planove.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni. Imate utisak da bračni partner previše opustio i sve obaveze prepustio vama. To vam smeta i nameravate da porazgovarate o problemima.

ZDRAVLJE: Stomak je prilično osetljiv. Bilo bi dobro da obratite pažnju na izbor hrane. Postoji mogućnost da vam neke namirnice smetaju pa će organizam reagovati na njih.

ŠKORPIJA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom pred vama je veće razočaranje. Poslovni saradnik, na čiju pomoć ste računali, vam otkazuje saradnju i ostavlja vas u problemima.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Partner vam je u potpunosti posvećen. Pruža vam tako željenu ljubav i strast. Maksimalno uživate. Uopšte vam ne smeta što je odnos tajnog tipa.

ZDRAVLJE: Imunitet nije najbolji. Bilo bi dobro da uradite nešto po tom pitanju pre nego što dođe do problema. Pravilnim izborom hrane i fizičom aktivnošću možete izbeći problem.

STRELAC

POSAO: Ubacili ste se u brzinu. Želite da obavite što više obaveza u što kraćem vremenskom roku. U toj gužvi pravite slučajne propuste koje ne bi napravili da niste toliko žurili.

LJUBAV: Imate simpatiju i gledate da što češće komunicirate sa njom i provodite vreme zajedno. Niste sigurni da li vas druga strana gleda kao prijatelja ili potencijalnog partnera.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Napravili ste pravi balans prilikom izbora hrane. Sem zdrave ishrane, redovna fizička aktivnost vam pomaže da se osećate snažno i mlado.

JARAC

POSAO: Imate potrebu da odradite što više stvari u što kraćem vremenskom roku. U tolikoj žurbi možete doneti odluku koja neće biti detaljno razmotrena i samim tim neadekvatna.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Komunikacija je ozbiljan problem. Ne samo da je dinamična nego je problem što svako od vas dvoje čuje samo sebe, ne i drugu stranu.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za dobro poznate, stare zdravstvene problem. Oni se odnose na problem vezan za kosti, kolena, bol u leđima, mogućnost reume...

VODOLIJA

POSAO: Zadovoljni ste poslovnom situacijom. Planovi su jasni, realizacija teče kako je i planirano. Odlično se slažete sa kolegama i imate osećaj da ste deo pobedničkog tima.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Pokušavate da rešite problem sa partnerom, ali vam ne ide od ruke. Deluje da stalno pričate jedno te isto čime ne rešavate problem.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Imate prilično odgovoran stav prema zdravlju. To znači da vodite računa o ishrani, fizičkoj kondiciji i odmoru što daje odlične rezultate.

RIBE

POSAO: Puni ste samopouzdanja i fokusirate se na obaveze. Neočekivane teškoće prolongiraju planove, ali verujete da ćete da ćete uspeti da ih rešite u kratkom roku.

LJUBAV: U krajnje opuštenoj atmosferi upoznajete osobu koja ostavlja odličan utisak na vas. Simpatija ostavlja utisak osobe koja je svašta prošla u životu, te je sada mudra i realna.

ZDRAVLJE: Osećate se istrošeno. Previše energije ste potrošili na poslu, rešavajući probleme i realizujući planove. Potreban vam je mir i odmor da bi povratili izgubljenu energiju.