Avgust 2026. godine donosi burna ljubavna dešavanja za gotovo sve horoskopske znakove. Venera će tokom meseca uticati na emocije, odnose i nova poznanstva, dok će pojedini znakovi imati priliku za pomirenje, a drugi će morati da preispitaju svoje veze. Saznajte šta vas očekuje na ljubavnom planu.

Ovan

Početak meseca donosi pojačanu romantiku, a od 7. avgusta otvara se period povoljan za nova poznanstva ili produbljivanje postojećeg odnosa. Ovnovi bi mogli da pokažu više razumevanja i spremnosti na kompromis, što će pozitivno uticati na ljubavni život.

Bik

Avgust počinje dobrim prilikama za upoznavanje novih ljudi i jačanje postojećih veza. Ipak, napet odnos Venere i Marsa može doneti sitne nesuglasice sa partnerom, pa će strpljenje biti ključno. Kraj meseca donosi više mira i harmonije.

Blizanci

Prvih desetak dana avgusta mogu biti izazovni zbog pojačane napetosti i mogućih rasprava. Važno je da ne donosite ishitrene odluke jer će se već nakon 11. avgusta situacija značajno smiriti. Drugi deo meseca pogoduje pomirenjima i stabilizaciji odnosa.

Rak

Najosetljiviji period za Rakove biće između 11. i 16. avgusta. Emocije će biti pojačane, pa bi trebalo izbegavati impulsivne reakcije i donošenje važnih odluka. Slobodni Rakovi mogli bi neočekivano da se zaljube, ali bi trebalo da ostanu oprezni i ne idealizuju novu osobu.

Lav

Lavovi će tokom svog meseca privlačiti pažnju gde god da se pojave. Ipak, period pomračenja od 12. do 28. avgusta traži dodatni oprez kada su nova poznanstva u pitanju. Postojeće veze zahtevaće više pažnje i posvećenosti partneru.

Devica

Početak avgusta donosi završetak nesuglasica koje su se razvijale prethodnih nedelja. Nakon 7. avgusta tenzije popuštaju, pa će Device lakše graditi stabilan odnos ili otvoriti novo ljubavno poglavlje.

Vaga

Od 7. avgusta Vage očekuje povoljan period za ljubav i nova poznanstva. Ipak, između 11. i 16. avgusta trebalo bi da razlikuju želje od realnosti kako ne bi doživele razočaranje. Druga polovina meseca donosi ozbiljnije razgovore i učvršćivanje odnosa.

Škorpija

Početak meseca može biti obeležen intenzivnim emocijama i raspravama, ali nakon 7. avgusta situacija postaje znatno mirnija. Škorpije će uživati u stabilnijem odnosu i većem međusobnom razumevanju sa partnerom.

Strelac

Prvi dani avgusta donose napetost i moguće sukobe, ali se već nakon 7. avgusta otvara mnogo povoljniji period. Slobodni Strelčevi imaće više prilika za nova poznanstva, dok će zauzeti lakše rešavati nesuglasice.

Jarac

Jarčevi će početkom meseca imati zanimljive prilike za nova poznanstva i obnovu strasti u vezi. Međutim, od druge sedmice avgusta partner može postati osetljiviji, pa će biti potrebno više razumevanja i pažnje kako bi se izbegli konflikti.

Vodolija

Druga polovina avgusta donosi Vodolijama brojne prilike za nova poznanstva i unapređenje postojećih odnosa. Ipak, pomračenje na osi Vodolija–Lav podstaći će ih da preispitaju koliko su spremne da sopstvene potrebe podrede drugima.

Ribe

Ribe će najviše ljubavnih prilika imati do 7. avgusta, ali zanimljiva poznanstva moguća su i između 11. i 16. avgusta. Ostatak meseca proteći će u mirnijoj atmosferi, uz mogućnost da postojeći odnos postane stabilniji.

Napomena: Horoskop je zabavnog karaktera i ne treba ga tumačiti kao pouzdanu prognozu budućih događaja.