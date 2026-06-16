Kada smo u žurbi, kratki program na veš-mašini deluje kao idealno rešenje. Za svega 15 do 30 minuta garderoba je navodno oprana i spremna za sušenje. Ipak, serviseri bele tehnike upozoravaju da često korišćenje ekspresnih ciklusa, posebno za neprikladne vrste veša, može dovesti do lošijih rezultata pranja, oštećenja tkanina, pa čak i skupih kvarova na samoj mašini.
Iako se posledice ne vide odmah, dugoročno mogu značajno skratiti vek trajanja uređaja.
Za šta je zapravo namenjen brzi program?
Ekspresni ciklus napravljen je prvenstveno za osvežavanje manje količine lagano nošene garderobe koja nema tvrdokorne fleke i izraženu prljavštinu.
Na ovom programu bez problema mogu da se peru:
- pamučne majice
- tanke košulje
- sportska odeća
- donji veš
- garderoba nošena samo jednom
Problem nastaje kada se isti program koristi za teške i glomazne materijale kojima je potrebno više vremena za natapanje, ispiranje i ravnomerno centrifugiranje.
Ove stvari ne bi trebalo prati na kratkom programu
Prema rečima servisera, najveći rizik za veš-mašinu nastaje kada se na brzom programu peru:
- peškiri i bade-mantili
- džins i teške pantalone
- ćebad i jorgani
- posteljina
- kupatilske prostirke
- debeli džemperi i dukserice
Ovi komadi tokom pranja upijaju velike količine vode, pa njihova težina višestruko raste. Kada mašina pređe na centrifugu, veš nema dovoljno vremena da se ravnomerno rasporedi po bubnju.
Zašto mašina „šeta“ po kupatilu?
Kada se težak veš skupi na jednoj strani bubnja, dolazi do disbalansa opterećenja. Tokom velike brzine centrifuge to stvara snažne vibracije i buku.
Mnogi su bar jednom videli kako veš-mašina doslovno „šeta“ po kupatilu ili proizvodi glasne udarce tokom rada.
Iako to može delovati bezazleno, serviseri upozoravaju da takvo opterećenje vremenom ubrzava habanje:
- ležajeva
- amortizera
- osovine bubnja
- motora i drugih mehaničkih delova
Redovno izlaganje mašine ovakvom stresu može dovesti do skupih popravki.
Veš često ostaje polupran
Brzi program ne predstavlja problem samo za mašinu već i za kvalitet pranja.
Pošto ciklus traje veoma kratko, deterdžent i voda često nemaju dovoljno vremena da prodru kroz deblje slojeve tkanine. Zbog toga se mogu pojaviti:
- beli tragovi praška
- neprijatni mirisi nakon sušenja
- delovi garderobe koji nisu potpuno oprani
- ostaci omekšivača na tkanini
Na kraju se dobija prividno čist veš koji zapravo nije temeljno opran.
Šta je bolji izbor za teške tkanine?
Za peškire, posteljinu, ćebad i drugu glomaznu garderobu mnogo su sigurniji standardni programi za pamuk ili mešani veš.
Iako traju između dva i dva i po sata, oni omogućavaju:
- duže natapanje
- kvalitetnije ispiranje
- ravnomernu raspodelu veša
- bezbedniju centrifugu
Većina modernih mašina omogućava i ručno podešavanje temperature i broja obrtaja, pa se trajanje pranja može delimično optimizovati bez ugrožavanja uređaja.
Kako da produžite vek trajanja veš-mašine?
Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od kvarova:
- Ne prepunjavajte bubanj
- Redovno čistite pregradu za deterdžent i omekšivač
- Povremeno pokrenite prazan ciklus na visokoj temperaturi
- Očistite filter od nakupljenih vlakana i sitnih predmeta
- Deterdžent dozirajte prema preporukama proizvođača
Ušteda vremena može skupo da košta
Kratki program pranja jeste praktičan kada treba brzo osvežiti nekoliko komada garderobe. Međutim, njegova namena nije univerzalna.
Pranje peškira, posteljine, ćebadi i drugih teških tkanina na ekspresnom ciklusu može dovesti do lošijeg pranja, bržeg habanja odeće i ozbiljnog opterećenja veš-mašine.
Zato stručnjaci savetuju da je ponekad mnogo isplativije sačekati sat vremena duže nego kasnije plaćati skupe popravke uređaja.
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