Kada smo u žurbi, kratki program na veš-mašini deluje kao idealno rešenje. Za svega 15 do 30 minuta garderoba je navodno oprana i spremna za sušenje. Ipak, serviseri bele tehnike upozoravaju da često korišćenje ekspresnih ciklusa, posebno za neprikladne vrste veša, može dovesti do lošijih rezultata pranja, oštećenja tkanina, pa čak i skupih kvarova na samoj mašini.

Iako se posledice ne vide odmah, dugoročno mogu značajno skratiti vek trajanja uređaja.

Za šta je zapravo namenjen brzi program?

Ekspresni ciklus napravljen je prvenstveno za osvežavanje manje količine lagano nošene garderobe koja nema tvrdokorne fleke i izraženu prljavštinu.

Na ovom programu bez problema mogu da se peru:

pamučne majice

tanke košulje

sportska odeća

donji veš

garderoba nošena samo jednom

Problem nastaje kada se isti program koristi za teške i glomazne materijale kojima je potrebno više vremena za natapanje, ispiranje i ravnomerno centrifugiranje.

Ove stvari ne bi trebalo prati na kratkom programu

Prema rečima servisera, najveći rizik za veš-mašinu nastaje kada se na brzom programu peru:

peškiri i bade-mantili

džins i teške pantalone

ćebad i jorgani

posteljina

kupatilske prostirke

debeli džemperi i dukserice

Ovi komadi tokom pranja upijaju velike količine vode, pa njihova težina višestruko raste. Kada mašina pređe na centrifugu, veš nema dovoljno vremena da se ravnomerno rasporedi po bubnju.

Zašto mašina „šeta“ po kupatilu?

Kada se težak veš skupi na jednoj strani bubnja, dolazi do disbalansa opterećenja. Tokom velike brzine centrifuge to stvara snažne vibracije i buku.

Mnogi su bar jednom videli kako veš-mašina doslovno „šeta“ po kupatilu ili proizvodi glasne udarce tokom rada.

Iako to može delovati bezazleno, serviseri upozoravaju da takvo opterećenje vremenom ubrzava habanje:

ležajeva

amortizera

osovine bubnja

motora i drugih mehaničkih delova

Redovno izlaganje mašine ovakvom stresu može dovesti do skupih popravki.

Veš često ostaje polupran

Brzi program ne predstavlja problem samo za mašinu već i za kvalitet pranja.

Pošto ciklus traje veoma kratko, deterdžent i voda često nemaju dovoljno vremena da prodru kroz deblje slojeve tkanine. Zbog toga se mogu pojaviti:

beli tragovi praška

neprijatni mirisi nakon sušenja

delovi garderobe koji nisu potpuno oprani

ostaci omekšivača na tkanini

Na kraju se dobija prividno čist veš koji zapravo nije temeljno opran.

Šta je bolji izbor za teške tkanine?

Za peškire, posteljinu, ćebad i drugu glomaznu garderobu mnogo su sigurniji standardni programi za pamuk ili mešani veš.

Iako traju između dva i dva i po sata, oni omogućavaju:

duže natapanje

kvalitetnije ispiranje

ravnomernu raspodelu veša

bezbedniju centrifugu

Većina modernih mašina omogućava i ručno podešavanje temperature i broja obrtaja, pa se trajanje pranja može delimično optimizovati bez ugrožavanja uređaja.

Kako da produžite vek trajanja veš-mašine?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od kvarova:

Ne prepunjavajte bubanj

Redovno čistite pregradu za deterdžent i omekšivač

Povremeno pokrenite prazan ciklus na visokoj temperaturi

Očistite filter od nakupljenih vlakana i sitnih predmeta

Deterdžent dozirajte prema preporukama proizvođača

Ušteda vremena može skupo da košta

Kratki program pranja jeste praktičan kada treba brzo osvežiti nekoliko komada garderobe. Međutim, njegova namena nije univerzalna.

Pranje peškira, posteljine, ćebadi i drugih teških tkanina na ekspresnom ciklusu može dovesti do lošijeg pranja, bržeg habanja odeće i ozbiljnog opterećenja veš-mašine.

Zato stručnjaci savetuju da je ponekad mnogo isplativije sačekati sat vremena duže nego kasnije plaćati skupe popravke uređaja.