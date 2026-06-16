Na snimku, koji je navodno nastao iz automobila u pokretu, vidi se životinja neobičnog izgleda kako se kreće uz poljoprivredni zasad u potrazi za hranom. Zbog gotovo potpuno opalog krzna i neuobičajenog izgleda, mnogi nisu uspeli da prepoznaju o kojoj vrsti je reč.

Video je objavljen na Instagram stranici „Srbiju upoznaj“, uz kratak opis:

„Mačva, oči u oči, ali šta je ovo?“

Upravo to pitanje pokrenulo je lavinu komentara i nagađanja.

Jedni tvrde da je lisica, drugi da je šakal

Korisnici društvenih mreža podelili su se u nekoliko tabora. Dok jedni smatraju da je na snimku lisica koja boluje od šuge, drugi veruju da je u pitanju šakal zaražen demodikozom, kožnim oboljenjem koje izaziva opadanje dlake i promene na koži.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde stručnjaka koja bi sa sigurnošću utvrdila o kojoj životinji je reč.

Demodikoza je bolest koju izazivaju grinje iz roda Demodex. Najčešće se javlja kod pasa, ali može pogoditi i druge životinje, uzrokujući gubitak dlake, zadebljanje kože i promene u izgledu koje životinju čine gotovo neprepoznatljivom.

Mreže preplavili komentari

Pored ozbiljnih rasprava o vrsti životinje, društvene mreže preplavili su i duhoviti komentari.

„To sam ja u nedelju ujutru“, našalio se jedan korisnik.

Posebnu pažnju privukao je komentar jedne korisnice koja je napisala da je na snimku zapravo njen bivši momak koji je, kako tvrdi, „propao nakon raskida“.

„Loš ti izbor bio“, brzo joj je odgovorio drugi korisnik, što je izazvalo dodatne reakcije i smeh među pratiocima.

Da li postoji razlog za zabrinutost?

Dok su pojedini korisnici izrazili zabrinutost zbog mogućnosti da je životinja bolesna i potencijalno opasna, drugi smatraju da nema mesta panici.

„Šakal sa demodeksom, nije zarazan, prenosi se sa majke na štene“, napisao je jedan od komentatora koji tvrdi da poznaje problematiku.

Ipak, bez stručne procene teško je sa sigurnošću reći da li su ove tvrdnje tačne.

Misterija i dalje traje

Bez obzira na to da li je reč o lisici, šakalu ili nekoj drugoj životinji, snimak iz Mačve uspeo je da zainteresuje hiljade ljudi širom regiona. Neobičan izgled životinje pokrenuo je brojne rasprave, teorije i šale, a misterija njenog identiteta za sada ostaje nerešena.

Jedno je sigurno – retko koji snimak divlje životinje u poslednje vreme izazvao je toliko pažnje i komentara na internetu.