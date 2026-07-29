U videu objavljenom na stranici Smart Animalz, orangutan posvećeno pere plavu krpu.

Nadnaslov videa glasi: "Pere bolje od mog cimera". Orangutan uuzima krpu, namače je u vodu, trlja sapunom. Na kraju je čak i pažljivo ocedi.

Video je nasmejao i oduševio mnoge, a ispod njega je zapisano:

"Uhvatio sam ovog tipa kako pere veš za vikend pored reke! Orangutani su neverovatno pažljivi i veoma inteligentni, često imitiraju složena ljudska ponašanja koja vide, poput korišćenja sapuna za pranje i ceđenje tkanine"

Inače, orangutani su crvenokosi majmuni koji žive u tropskim kišnim šumama Sumatre i Bornea u jugoistočnoj Aziji. Ovi veličanstveni sisari su visoki od 1,2 m do 1,5 m i teški do 100 kg. I imaju zaista veliki raspon ruku – neki mužjaci mogu da istegnu ruke 2 metra od vrha prsta do vrha prsta! Orangutan je jedan od najbližih srodnika čoveka – zapravo, delimo skoro 97% iste DNK! Reč orangutan potiče od malajskih reči „orang hutan“, što znači „čovek iz šume“.

Orangutani provode većinu vremena na drveću, gde koriste svoje duge, snažne ruke i kukaste šake da se penju i ljuljaju sa grane na granu. Kada dođu na spavanje, spavaju u lisnatim gnezdima visoko iznad zemlje. Tokom dana jedu, njihova ishrana se uglavnom sastoji od voća i lišća – ali jedu i orašaste plodove, koru, insekte i, povremeno, ptičja jaja, piše Natgeokids.